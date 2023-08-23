  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık O hastalığa karşı geliştirilen aşı onayladı
Sağlık

O hastalığa karşı geliştirilen aşı onayladı

Yeniakit Publisher
2023-08-23 08:31:00 -
O hastalığa karşı geliştirilen aşı onayladı

Küçük bebekleri etkileyen RSV’ye karşı geliştirilen aşıya ABD’de onay verildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bebeklerde sık görülen bir virüs türü olan Respiratuvar Sinsityal Virüs'e (RSV) karşı üretilen bir aşıyı onayladı.

The Hill'in haberine göre, RSV'ye karşı Pfizer tarafından geliştirilen ve "Abrysvo" adı verilen tek dozluk aşı FDA onayı aldı.

Akciğerlerde ve solunum yollarında enfeksiyonlara yol açan, bulaşıcı bir virüs olarak bilinen RSV'den korunmak için aşının hamilelere 32 ile 36 hafta arasında yapılması onaylandı.

Yetişkinlerde RSV'nin önlenmesi için halihazırda onay aldığı belirtilen söz konusu aşının, bebeklerde kullanılmak üzere onay alan ilk RSV aşısı olduğu kaydedildi.

FDA'nın yaptığı açıklamada, bir klinik araştırmada "Abrysvo"nun, alt solunum yolu hastalıkları riskini doğumdan sonraki 90 günde yaklaşık yüzde 82, doğumdan sonraki 180 günde ise yüzde 70 civarında azalttığı kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

FDA Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Peter Marks, yaptığı yazılı açıklamada, RSV'nin bebeklerde ve çocuklarda sıklıkla hastalığa yol açtığına işaret ederek, "Bu onay, bebeklerin hayatını tehlikeye sokabilecek hastalıktan korunmaları için sağlık çalışanları ve hamilelere bir seçenek sunmaktadır." açıklamasında bulundu.

RSV nedir?

RSV, tüm yaş gruplarında akciğerlerde ve solunum yollarında enfeksiyonlara yol açan, bulaşıcı bir virüs olarak biliniyor.

Bazı kişiler iki haftada iyileşirken ileri yaştaki kişilerde veya akciğer, kalp, şeker hastalığı bulunanlarda ciddi durumlara yol açabiliyor.

Devamlı yorgun mu hissediyorsunuz! Aman dikkat sebebi bu olabilir
Devamlı yorgun mu hissediyorsunuz! Aman dikkat sebebi bu olabilir

Sağlık

Devamlı yorgun mu hissediyorsunuz! Aman dikkat sebebi bu olabilir

Sağlıklı beslenirken dondurma yenir mi?
Sağlıklı beslenirken dondurma yenir mi?

Sağlık

Sağlıklı beslenirken dondurma yenir mi?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23