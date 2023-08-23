O hastalığa karşı geliştirilen aşı onayladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bebeklerde sık görülen bir virüs türü olan Respiratuvar Sinsityal Virüs'e (RSV) karşı üretilen bir aşıyı onayladı.

The Hill'in haberine göre, RSV'ye karşı Pfizer tarafından geliştirilen ve "Abrysvo" adı verilen tek dozluk aşı FDA onayı aldı.

Akciğerlerde ve solunum yollarında enfeksiyonlara yol açan, bulaşıcı bir virüs olarak bilinen RSV'den korunmak için aşının hamilelere 32 ile 36 hafta arasında yapılması onaylandı.

Yetişkinlerde RSV'nin önlenmesi için halihazırda onay aldığı belirtilen söz konusu aşının, bebeklerde kullanılmak üzere onay alan ilk RSV aşısı olduğu kaydedildi.

FDA'nın yaptığı açıklamada, bir klinik araştırmada "Abrysvo"nun, alt solunum yolu hastalıkları riskini doğumdan sonraki 90 günde yaklaşık yüzde 82, doğumdan sonraki 180 günde ise yüzde 70 civarında azalttığı kaydedildi.

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FDA Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Peter Marks, yaptığı yazılı açıklamada, RSV'nin bebeklerde ve çocuklarda sıklıkla hastalığa yol açtığına işaret ederek, "Bu onay, bebeklerin hayatını tehlikeye sokabilecek hastalıktan korunmaları için sağlık çalışanları ve hamilelere bir seçenek sunmaktadır." açıklamasında bulundu.

RSV nedir?

RSV, tüm yaş gruplarında akciğerlerde ve solunum yollarında enfeksiyonlara yol açan, bulaşıcı bir virüs olarak biliniyor.

Bazı kişiler iki haftada iyileşirken ileri yaştaki kişilerde veya akciğer, kalp, şeker hastalığı bulunanlarda ciddi durumlara yol açabiliyor.