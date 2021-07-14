O hareketin lideri iki doz Çin aşısı olduğu halde koronavirüse yakalandı

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri ve 2019'dan bu yana Tunus Meclis Başkanı olan Raşid Gannuşi'nin (1941-) koronavirüse yakalandığı açıklandı.

İki doz Çin aşısı olmuştu

80 yaşındaki Gannuşi'ye, geçtiğimiz nisan ayında Çin'in koronavirüse karşı geliştirdiği Sinovac aşısının iki dozu da yapılmıştı. Gannuşi'nin iki doz Çin aşısı olmasına rağmen koronavirüse yakalanması dikkat çekti.

Raşid Gannuşi'nin koronavirüse yakalandığı açıklaması Tunus Meclis Başkanı Danışmanı Vesim Hadravi tarafından yapıldı.

Hadravi, Gannuşi'nin gerekli tüm önlemleri alarak ve sağlık protokolüne saygı duyarak çalışmalarını uzaktan yürütmeye devam edeceğini belirtti.

Raşid Gannuşi kimdir?

Raşid Gannuşi 1941'de Tunus'ta fakir bir çiftçi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Tunus, Mısır ve Suriye'de eğitim gördü. 1968'de Şam Üniversitesi'nden Felsefe alanında mezun oldu. Gençliğinde Avrupa'da işçi olarak da çalıştı.

Hapis dönemi

Tunus'a döndükten sonra Nisan 1981'de İslamcı Nahda Hareketi'ni kurdu. Temmuz 1981'de faaliyetleri nedeniyle Tunus'ta tutuklandı, işkence gördü ve 11 yıl hapse mahkum edildi.

Tunus muhalefetinin yönetime serbest bırakılması konusunda baskısı üzerine 1984'te serbest bırakıldı ama 1987'de faaliyetleri nedeniyle yeniden tutuklandı. 1988'de serbest bırakılan Gannuşi İngiltere'ye yerleşti.

İsrail'e karşı cihat ilanı

1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgali üzerine Suudi Arabistan Kralı Fahd'ın yarım milyon ABD askerini ülkesine davet edip maaşlarını ödemesini kınayan Gannuşi ABD ürünlerinin boykotu ve Filistin için İsrail'e cihat ilanı çağrısında bulundu.

Demokrasiyi benimseme süreci

1970'li yıllardan itibaren demokrasi, kadın hakları gibi konularda diğer İslamcılardan farklı görüşleriyle öne çıkan Gannuşi 1990'lı yılların ortalarından itibaren demokratik bir düzenden yana olduğuna dair vurgusunu artırarak İslamcıların tepkisini çekti.

Tunus Devrimi'nin ardından Gannuşi 2011'de ülkesine döndü. Gannuşi liderliğindeki Nahda 23 Ekim 2011 Tunus seçimlerinde yüzde 37 oy alarak açık ara farkla birinci oldu. Gannuşi kendisi başbakan olmayarak Nahda Hareketi'nden Hammadi Cibali'nin başbakan olmasını sağladı.

Halkın Nahda'yı ve Gannuşi'yi fazla pasifist bulmasıyla Nahda 2014 seçimlerinde ikinci parti olabildi. 2019 seçimlerinde ise 2014-2019 döneminde ülkeyi yönetenlerden şikayetler nedeniyle Nahda yeniden birinci parti oldu.

Nahda lideri Gannuşi bu dönemde de başbakan olmayı istemeyerek meclis başkanı olmayı tercih etti.

Raşid Gannuşi, Tunuslu ve Kuzey Afrikalı İslamcılar başta olmak üzere İslamcılar tarafından tavizkar davranmakla ve laikliğe ılımlı bakmakla eleştirilmektedir.