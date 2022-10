O hamle, herkesi şaşkına çevirdi! Türkiye, Pentagon’un gizli özel harp gücü 21. Ordu’ya büyük darbe indirdi!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, dezenformasyonla mücadele amacıyla çıkarılan sosyal medya yasası ile ABD’nin Türkiye’ye yönelik planlarına ve ‘Pentagon’un gizli özel harp gücü 21. Ordu’ya büyük darbe indirdiğini belirtti. Orakoğlu, terör örgütleri ve organize suç örgütlerini sosyal medya üzerinden etkin bir silah olarak kullanan 21. Ordu ile ilgili yazısında şunları kaydetti:

"26 Ekim 2022 tarihli “Pentagon’dan Türkiye muhalefeti, Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde zafere giden yolunu açıyor” iddiası başlıklı köşe yazımızda ABD Başkanı Biden’in Türkiye’deki iktidarı, muhalefete destek vererek Gayri Nizami Harp unsurlarını devreye sokarak yıkma projesinin günümüzde hiçbir anlamı kalmadığını belirtmiştik. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dezenformasyonla mücadele amacıyla çıkarılan sosyal medya yasası ile ABD’nin Türkiye’ye yönelik planlarına ve ‘Pentagon’un gizli özel harp gücü 21. Ordu’ya büyük darbe indirdi. Terör örgütleri ve organize suç örgütlerini sosyal medya üzerinden etkin bir silah olarak kullanan 21. Ordu’nun en süratli ve başarılı olduğu alan ise 5. Kol faaliyetleridir. Askeri müdahale ile yenilemeyen bir kitle veya devleti, psikolojik savaş, kara propaganda, espiyonaj (casusluk), sabotaj, kontrespiyonaj (karşı casusluk) ve medya organları yoluyla yenilgiye uğratmak veya yıldırmak üzere yürütülen faaliyetler bütününe 5. Kol faaliyeti adı verilmektedir. Günümüzde dezenformasyonla mücadelede yasasının çıkarılması sosyal medya ve bazı medya unsurlarında 5. Kol faaliyetleri kapsamında ‘sansür yasası’ olarak değerlendirilmesi ülke güvenliğimiz ile ters orantılıdır. Dezenformasyon yasasının en kısa sürede uygulanmasıyla 2023 seçimleri öncesinde ‘sosyal medya ve terör örgütleri ve gayri Nizami Harp Birliklerini kullanarak seçmeni manipüle etme, sokak fitnesi ve sokak hareketleri engellenebilecektir. Pentagon’un gizli özel harp gücü 21. Ordu’nun tamamen sivil giyinen ve gerçek kimlikleri gizli tutulan subaylardan ve her milletten, her meslekten ve her sosyal gruptan oluşan bir hibrit savaş gücü olduğu ifade edilmektedir. Gizli ordudaki personel sayısının

5 milyon olduğu unutulmamalıdır.

THE NATIONAL INTEREST DERGİSİ TÜRKİYE’DE DEZENFORMASYONLA MÜCADELE YASASINA KARŞI MİLLET İTTİFAKI İLE PARALEL BİR DİL KULLANDI

Sinan Ciddi imzalı yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy potansiyelinden endişe duyulurken, Cumhurbaşkanı’mız ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında asılsız ithamlarda bulunuldu. İletişim Başkanı Altun’a hakaret edilen skandal yazıda, toplumu kutuplaştırarak tansiyonu artıran yalan ve manipülatif algı haberciliğini önlemek için geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçerek yasalaşan ‘Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi’ne karşı da muhalefet ile paralel bir dil kullanıldı. Türkiye›deki Millet İttifakı’nı destekleyen Pentagon merkezli askeri analiz dergisi The National Interest, 6’lı masanın koltuk savaşı yüzünden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rahatlıkla 2023’teki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağını iddia etti. The National Interest, muhalefete sert sözlerle yüklendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıkta ön plana çıkarılmasına karşı 6’lı masanın pasif kalması eleştirilerek, “Millet İttifakı adı altında 6 siyasi partiden oluşan koalisyon Cumhurbaşkanı Erdoğan için rayları yağlıyor” ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE’DE 6’LI İTTİFAK PARTİLERİNİ DİZAYN ETMEK İSTEYEN PENTAGON RAPORUNU YAZAN SİNAN CİDDİ ABD DERİN DEVLETİNİN BİR AJANI MI? HANGİ TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE İLİŞKİLİ?

Amerikan devletinin resmi yayın organı VOA’nın manşetinde ilginç bir haberle karşılaşıyorsunuz. O manşette “ABD Türkiye’de adil bir seçim yapılacağından şüphe duyuyor” diye başlık atılıyor. Röportajda bu açıklamaları yapan kişi Georgetown Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Başkanı...

Bir bakıyorsunuz FETÖ’den fonlanan Amerikalı senatörler gibi bu Georgetown Üniversitesi’ndeki araştırmacı başkan da aynı noktaya geliyor ve diyor ki; “Türkiye’nin S-400 füzeleri alması Türk-Amerikan ilişkilerini son bir senede derin bir zehirleme sürecine soktu. Pentagon sert bir cevap vermeye hazırlanıyor olabilir.” Amerikan devlet yayın organının kullandığı ve “Türklere F-35’ler verilmesin” dedirttiği bu Georgetown Üniversitesi’ndeki başkan kim peki? O da bir Türk. Adı; Sinan Ciddi... Peki bu eleman kim, neyin nesi? PKK’lı bir ismin kurduğu Ceftus diye bir örgüt var. Terör savunuculuğu yapıyor, emirleri Kandil’den alıyor. Ceftus’un danışma kurulu içinde İngiltere eski Dışişleri ve Savunma Bakan Yardımcısı, İngiltere eski Ankara Büyükelçiliği, görevlerini yapan Sir David Logan, FETÖ’cü Emre Uslu ve bazı ünlü yazarlarımız var. Darbe gecesi Heybeliada’ya kamp kuran CIA’nın FETÖ hamisi yöneticileri Graham Fuller ve Henri Barkey de danışma kurulunda... Sürekli Türkiye’de darbe yapılmasını isteyen Neo CON’ların tetikçisi Michael Rubin de Ceftus’ta... FETÖ liderinin onursal başkanı olduğu “Rumi Forum” ile “Dinler ve Kültürlerarası Diyalog Projesi”nin merkezi olan Georgetown Üniversitesi’ndeki “Türkiye’ye F-35 verilmesin” çağrıları yapan Başkan Sinan Ciddi de PKK’lının kurduğu Ceftus’un danışma kurulunda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’nin kimlerle mücadele ettiğini, Ankara’yı ele geçirmek isteyenlerin hangi tetikçileri nasıl kullandığını ve onları kimlerin yan yana getirdiğini anlamamıza yardım ediyor. Yeter ki tetikçileri, kirli ittifakları bilelim, oynanan oyunları böylece görelim... 2023 seçimlerinde milli ve yerli partilerimizi destekleyelim.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” perspektifini yeni “Kızıl Elma” olarak ilan ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılının devlet ve milletimize hayırlara vesile olması dileklerimle saygılarımı sunarım."