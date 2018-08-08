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O halde görünce annesi ve oğlu şoka girdi!

Şişli'de mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak isterken 3 metreden apartman bahçesinedüşüp yaralanan kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:10
O halde görünce annesi ve oğlu şoka girdi!

Olay, İstanbul Şişli'de dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Rober Yeşiltepe, yavru bir kedinin yan apartmanın bahçesinde mahsur kaldığını gördü ve evinin balkonundan kediyi kurtarmak istedi. Yeşiltepe, balkondan sarktığı sırada dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten karşı apartmanın bahçesine düştü.

Yeşiltepe acı içerisinde bağırıp yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan komşuları hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kişiyi bulunduğu yerden kurtardı. Yeşiltepe'nin annesi ve oğlu olay yerinde kısa süreli şok yaşadı. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneden tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:10
  1. İstanbul
  2. Şişli
  3. itfaiye
  4. yaralanma

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