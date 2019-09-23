O hakim Kıvanç Tatlıtuğ’un davasına bakmıyormuş Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK),ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek, sosyal medyadan paylaşan kadın hakim hakkında inceleme başlattı.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr - “Vergi usulüne muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle 19 Eylül’de İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda fotoğraf çektiren kadın hakim hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldı. Davasına bakan hakim değilmiş Başlatılan bu incelemenin ardından HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz,”Hakim ve film yıldızının sosyal medya da yer alan Fotoğrafı üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan resmi gerçek, İlgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olup, fotoğrafta yer alan hakimin 12.Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur” dedi. Sosyal medya sayfasından kısa bir açıklama yapma gereği duyan Kıvanç Tatlıtuğ, “Benim davama bakan hakim değildir” ifadelerini kullandı.

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