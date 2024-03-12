O görüntüleri aklamaya çalışan CHP kendi topuğuna sıktı! İl binasını aldıkları adam rüşvetten içeride!

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Türkiye 3 gündür CHP’deki “rüşvet skandalını” konuşuyor. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in milyonlarca lira para saydığı görülüyor. Söz konusu sayım işleminin 4 saat sürdüğü ifade ediliyor.

Paraların Ekrem İmamoğlu tarafından, CHP’li delegeleri satın almak için kullanıldığı ileri sürüldü. Nitekim İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Özgür Özel’i desteklemiş ve Kılıçdaroğlu’nun saltanatını yıkarak Özel’i genel başkan seçtirmişti. Paraların işte o kurultayda oy kullanan delegeler için akıtıldığı iddia edildi.

Söz konusu görüntülerin de Kılıçdaroğlu’na yakın isimler tarafından yayınlandığı, intikam amacıyla servis edildiği ve parti içi hesaplaşma başlatıldığı ifade edildi.

CHP’den “il binası” savunması

Görüntüler yayıldıktan ve Türkiye genelinde gündeme oturduktan sonra CHP bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Yapılan açıklamada görüntülerin, il binası satın alımı sırasında çekilmiş olduğu ileri sürüldü. Açıklamanın ardından iyice alay konusu haline gelen CHP’ye, “İl binasında tomar tomar para elden mi teslim edilir?” soruları yöneltildi. Ayrıca satın alım işleminde avukat olarak görev alan Mustafa Kemal Çiçek bir açıklama yaparak, satın alım işleminin banka aracılığıyla gerçekleştiğini söyledi.

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İl binasını satan rüşvetten tutuklanmış!..

Üç gündür gündemden düşmeyen para alışverişine CHP İstanbul İl Başkanlığı açıklama getirmiş o paraların İl Başkanlığı satın alınma dönemine ait olduğu iddia edilmişti. İl Binasının o dönem satışını yapan binanın eski sahibinin, iş adamı Ali Gül olduğu belirlendi.

Ali Gül, geçtiğimiz ocak ayında, Büyükçekmece Belediyesi’ne yapılan rüşvet operasyonunda tutuklanmıştı!.. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından gözaltına alınan Büyükçekmece Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı N.S, İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç. ile mühendisler Ö.F.A, B.A, A.K, T.A, S.K ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde birçok projeye imza atan inşaat şirketi Gül İnşaat’ın sahibi Ali Gül tutuklanmıştı.

“Kendi topuğuna sıktı”

CHP’nin söz konusu görüntüleri, “İl binası satın alımı” diyerek aklamaya çalışması böylece kendi başına iş açmış oldu… İl binasını satın aldıkları kişinin bizzat CHP’li belediye ile yaptığı iş nedeniyle yolsuzluktan tutuklanan bir isim olması, “CHP kendi topuğuna sıktı” yorumlarına neden oldu.