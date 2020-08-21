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Gündem O görüntüler paylaşım rekorları kırıyor! Erdoğan Fatih'i Karadeniz'e böyle uğurlamıştı
Gündem

O görüntüler paylaşım rekorları kırıyor! Erdoğan Fatih'i Karadeniz'e böyle uğurlamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfettiğini duyurmasının ardından, sosyal medyada Erdoğan'ın Fatih Gemisi'ni Karadeniz'e uğurladığı görüntüler paylaşılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:18:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin günlerdir beklediği müjdeyi bugün cuma namazı sonrası Dolmabahçe'den açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de tarihin en büyük doğalgaz rezervini keşfettiğini, bu keşfin 320 milyar metreküp olduğunu duyurdu.

Fatih'i uğurlama görüntüleri paylaşılmaya başlandı

Erdoğan'ın açıklamaları tüm ülkede bayram coşkusuyla karşılanırken, sosyal medyada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi'ni Karadeniz'e uğurladığı anların görüntüleri paylaşılmaya başlandı. Bilindiği üzere Fatih Sondaj Gemisi Doğu Akdeniz'deki görevlerinin ardından Mayıs 2020'de Karadeniz'e açılmıştı. Fatih'i İstanbul'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz yolculuğunuz hayırlı olsun. Rabbim inşallah sondajlarınızı bereketli kılsın. Hayırlı yolculuklar" diyerek uğurlamıştı.

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