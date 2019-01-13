0553 313 94 23

O görüntü tiyatro çıktı!

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ordu'da meydana gelen ve televizyon kanallarında yer bulan "Önce dövdü, sonra bıçakladı" başlıklı haberle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

13 Ocak 2019 Pazar 21:06

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana geldiği belirtilen ve dün bir televizyon kanalının ana haber bülteninde yer alan "Önce dövdü, sonra bıçakladı" başlıklı haberin görüntülerinin detaylı incelenmesinin ardından, olayın kurgu olduğunun anlaşıldığı bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ünye ilçesinde bir kadının bir erkek tarafından darbedilerek, bıçaklandığına dair "Önce dövdü, sonra bıçakladı" başlıklı haberin görüntülerinin dün ulusal çapta yayın yapan bir televizyon kanalının ana haber bülteninde yer almasının ardından, araştırma yapıldığı belirtildi.

Adli işlem başlatıldı

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne, olayla ilgili şikayet ya da ihbarda bulunulmadığı, ilçe ve çevre hastanelere bu yönde bir vaka intikal etmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Habere konu olay yeri tespit edilmiş ve yapılan araştırmalarda böyle bir olayın olduğuna dair herhangi bir maddi bulguya rastlanılmaması üzerine görüntülerin detaylı incelenmesinde bu olayın kurgu olduğu anlaşılmıştır. Konunun aydınlatılması için yapılan detaylı çalışmalarda söz konusu görüntülerin, dün biri Ü.A. adlı bayan ile S.V, O.B, A.T, O.K. şahıslar tarafından kurgulandığı tespit edilmiştir. O.B. ile S.V'nin kendi aralarında çektikleri kurgu görüntüleri bir ulusal televizyonun Whatsapp İhbar Hattı'na gönderilmesiyle ilgili iddiaya girdikleri ve bu görüntüleri O.B'nin kendisine ait cep telefonundan televizyon kanalının Whatsapp İhbar Hattı'na gönderdiği anlaşılmış olup, konu hakkında Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Suç uydurmak' fiilinden gerekli adli işlem başlatılmıştır."

Açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak gerçeğe aykırı bir şekilde işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini uydurmak suretiyle devlet kurumlarını gereksiz yere meşgul ederek, toplum üzerinde olumsuz algı oluşturmaya çalışan şahıs ve şahıslarla mücadelemizi yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

"Kurgu görüntü" Twitter'dan paylaşıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabı Twitter'dan olayla ilgili paylaşılan görüntülerde, videoyu çekenlerden birinin arkadaşına S.V'nin bağırmasından sonra kamerayı başlatmasını söylediği duyuluyor.

Videoda, görüntüsü çekilen kişilerin gülme sesleri de yer alıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 21:06
  1. Ordu
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Toplu sonuç
    1. Voleybol: Toplu sonuç
    2. Katar Emiri, Pompeo ile bölgesel..
    3. Manchester United, Tottenham..
    4. KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı..
    5. Türkiye için korkutan gelişme! İstila..
    6. Eski Beşiktaşlı Negredo'ya şok!..
    7. Muğla'da otomobil dereye düştü: 1 ölü
    8. Beşiktaş, Vagner Love hakkında..
    9. İzinsiz röportaj veren Vagner Love'a..
    10. "Yüzyılın Anlaşması henüz masaya..
    11. Bitlis'te eğitime kar engeli
    12. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    13. Ve Kucka gidiyor! İşte yeni takımı
    14. Almanya'da 6 havalimanında..
    15. "İsrail'in Gazzeli göstericileri..
    16. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    17. O görüntü tiyatro çıktı!
    18. Hatay'da trafik kazası: 1 ölü
    19. İzmir'de ördek avına çıkan avcıların..
    20. Amatör maçta kavga
    Bakan resmen açıkladı! Tüm marketlerde zorunlu hale geliyor
    Bakan resmen açıkladı! Tüm marketlerde zorunlu hale geliyor
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Erdoğan talimatı verdi! 19 ili uçuracak 4 milyar dolarlık pazar kuruluyor
    Erdoğan talimatı verdi! 19 ili uçuracak 4 milyar dolarlık pazar kuruluyor
    Erdoğan'ın açıklaması sonrası bankalar tutuştu! Harekete geçtiler
    Erdoğan'ın açıklaması sonrası bankalar tutuştu! Harekete geçtiler
    Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması
    Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı