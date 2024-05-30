  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Daha henüz 7 yaşındaydı! Hastaneye güle oynaya giden kızın şüpheli ölümü! Savcılık soruşturma başlattı!

Hamas bitti onlar başladı! İsrail, onları da terörist olarak tanıyacak

Mavi Marmara saldırısının üzerinden 14 yıl geçti

Bu sene 4 kez patladı! 2.5 kilometrelik yarık! O ülkede yanardağ sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi!

Yılmaz Özdil Pandora’nın kutusunu açtı! CHP parti parasıyla gazeteci satın alıyor

Türkiye'nin dış ticaret açığı azaldı!

KAAN dünya devlerini geride bıraktı! İşte dünyanın en hızlı savaş uçakları

Almanya'da Togg depremi! Kimse neler olduğunu anlayamadı

Çözüm önerilerine takoz koyan İBB, 6 yılda bir barınak yapamadı! Ekrem, sokakları köpeklere bıraktı

Osmanlı’nın son sancağı hala yaşıyor! Afrika’da yaşayan esmer Türkler
Yaşam O gölün etrafını milyonlarca sinek sardı
Yaşam

O gölün etrafını milyonlarca sinek sardı

Yeniakit Publisher
2024-05-30 10:17:00 -

Çıldır Gölü'nde havaların ısınmasıyla birlikte 'göl sineği' olarak bilinen kronomid sinekler yine ortaya çıktı.

Sivrisineklere benzerliği ile dikkat çeken kronomid istilası, Çıldır Gölü kıyısındaki vatandaşları bıktırmış durumda. Genellikle göl çevresindeki sazlık alanlarda yaşayan ve geceleri binlercesi ışığa doğru giden sineklerin kısa ömürlü oldukları, larvaların temel olarak bitkilerden emdikleri ile beslendikleri ifade edildi.

Çıldır Gölü'nde özellikle akşamları ortaya çıkan milyonlarca 'göl sineği' yani kronomid, başta Çıldır Gölü'nü ziyarete gelen misafirler başta olmak üzere ilçe sakinlerini de kızdırdı. Özellikle sağanak yağışların yoğun olduğu dönemlerde sineklerin üremesinin daha fazla olduğunu söyleyen yöre halkı, milyonlarca sineğin hortum şeklinde göl kıyısına yayılmasına ilk defa şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Bu görüntüler baraj gölünde kaydedildi! Şaşırtan manzara
Bu görüntüler baraj gölünde kaydedildi! Şaşırtan manzara

Yaşam

Bu görüntüler baraj gölünde kaydedildi! Şaşırtan manzara


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uzungöl yeni sezona hazır
Uzungöl yeni sezona hazır

Yaşam

Uzungöl yeni sezona hazır

Bulut geçişi böyle görüntülendi! İşte görsel şölen
Bulut geçişi böyle görüntülendi! İşte görsel şölen

Yaşam

Bulut geçişi böyle görüntülendi! İşte görsel şölen

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23