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Ekonomi ‘O gitsin biz şişirdiğimiz fiyatları indiririz’ itirafı! Berat Albayrak tekerlerine fena çomak sokmuş
Ekonomi

‘O gitsin biz şişirdiğimiz fiyatları indiririz’ itirafı! Berat Albayrak tekerlerine fena çomak sokmuş

Yeni Akit Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından doların düşmesine ilişkin, "Yeni bakan belli değil, kim olacağı belli değil, Albayrak'tan daha kötü birisi gelecek belki, böyle belirsiz bir ortamda dolar nasıl oluyor da düşüyor? Demek ki Berat Albayrak bunların tekerlerine çomak sokmuş. 'Biz fiyatları şişirmiştik, o gitsin indiririz' diye itiraf ediyorlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 12:33:00 -

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlayan Berat Albayrak, geçtiğimiz Pazar akşamı Instagram hesabından yaptığı duyuruyla görevinden ayrıldığını açıkladı.

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa etmesinin ardından, dolar kurundaki düşüş dikkatlerden kaçmadı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Albayrak’ın istifa etmesiyle birlikte doların düşüşü de masaya yatırıldı.

Berat Albayrak’ın bakanlığı döneminde kasıtlı olarak fiyat şişirildiğini belirten Ali İhsan Karahasanoğlu, istifanın ardından fiyatların normale çekildiğini, doların bu şekilde düştüğünü ifade etti. Karahasanoğlu, “Yeni bakan belli değil, kim olacağı belli değil, Albayrak'tan daha kötü birisi gelecek belki, böyle belirsiz bir ortamda dolar nasıl oluyor da düşüyor? Demek ki Berat Albayrak bunların tekerlerine çomak sokmuş. 'Biz fiyatları şişirmiştik, o gitsin indiririz' diye itiraf ediyorlar” diye konuştu.

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Yorumlar

Gökhan Afşar

Dışarıda ki alçak lar neysede bu ülkenin ekmeği ni yiyen bu ülkenin suyunu içen havası nı soluyan kimliği nde TC yazan vatan hainler ine ne demeli ki hainler için yaşasın cehennem
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EFE

DEĞİŞEN BİR ŞEY Mİ OLACAK SANIYOR O EMBESİL LAĞIM FARELERİ. DEVLETİ REİS YÖNETİYOR, DEĞİŞEN HİÇ BİR ŞEY OLMAYACAK, ÜLKEYİ, MİLLETİ ASLA SÖMÜREMEYECEKSİNİZ ÇAKAL,SÜRÜLERİ, DOMUZ SÜRÜLERİ LEŞ KARGALARI SATILMIŞ KUDUZ KÖPEKLER.
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