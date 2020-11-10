‘O gitsin biz şişirdiğimiz fiyatları indiririz’ itirafı! Berat Albayrak tekerlerine fena çomak sokmuş

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlayan Berat Albayrak, geçtiğimiz Pazar akşamı Instagram hesabından yaptığı duyuruyla görevinden ayrıldığını açıkladı.

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa etmesinin ardından, dolar kurundaki düşüş dikkatlerden kaçmadı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Albayrak’ın istifa etmesiyle birlikte doların düşüşü de masaya yatırıldı.

Berat Albayrak’ın bakanlığı döneminde kasıtlı olarak fiyat şişirildiğini belirten Ali İhsan Karahasanoğlu, istifanın ardından fiyatların normale çekildiğini, doların bu şekilde düştüğünü ifade etti. Karahasanoğlu, “Yeni bakan belli değil, kim olacağı belli değil, Albayrak'tan daha kötü birisi gelecek belki, böyle belirsiz bir ortamda dolar nasıl oluyor da düşüyor? Demek ki Berat Albayrak bunların tekerlerine çomak sokmuş. 'Biz fiyatları şişirmiştik, o gitsin indiririz' diye itiraf ediyorlar” diye konuştu.