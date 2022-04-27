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Gündem O gelişme, teröristbaşının uykularını kaçırdı! Beter ol pislik
Gündem

O gelişme, teröristbaşının uykularını kaçırdı! Beter ol pislik

Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit operasyonu PKK elebaşı Duran Kalkan'ın uykularını kaçırdı. Örgüt medyasına konuşan Kalkan, "Gerilla üslenmesini ortadan kaldıracaklar. Bu gerçeği görmek lazım" itirafında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 19:37:00 -
O gelişme, teröristbaşının uykularını kaçırdı! Beter ol pislik

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyi Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlattığı Pençe Kilit operasyonu sonrası terör örgütü PKK köşeye sıkıştı.

Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'dan itiraf gibi açıklamalar geldi. Örgütün parça parça zayıflatıldığını ve sıranın merkez alana geldiğini söyleyen Kalkan, "Bizi tümden yok etmek istiyorlar" dedi.

Örgüt medyasına konuşan terörist elebaşı, "ZAP bölgesinde başarılı olurlarsa diğer gerilla bölgelerini, Hakurk'dan Haftanin'e kadar tümden denetim altına alacaklar. Gerilla üslenmesini ortadan kaldıracaklar. Bu gerçeği görmek lazım" ifadelerini kullandı.

(YENİ ŞAFAK)

 

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Yorumlar

ata

hala konuşuyorsun ya.. yul olsum bize. drom mron bulamadı mı bu yaşlı hainleri...
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