O gelişme, Sözcü yazarını yerinden hoplattı! Ne o, zoruna mı gitti ihtiyar

Sözcü gazetesinin hazımsız yazarı Rahmi Turan, bulunmaktan öte iletim hattına bile verilmeye başlanan Karadeniz doğalgazı ile ilgili yine bildik nakaratları tekrarladı.

Türkiye'nin aslında gaz falan bulmadığını ima eden Turan, hasedinden çatladığını gözler önüne seren pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

" “Nasip olursa 20 Nisan arife günü doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi bunları…

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Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı müjdesi olarak millete duyurdu.

(...) Şimdi seçim yaklaştı ya… Müjdeler de artıyor!

Karadeniz'de doğalgaz bulduk, Güneydoğu'da doğalgaz bulduk, Adıyaman'da yeni rezervler keşfettik, vesaire, vesaire…

(...) Nasıl olsa saf vatandaşlarımız her şeye inanıyor. (...)"