  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya O gelişme, Sözcü yazarını yerinden hoplattı! Ne o, zoruna mı gitti ihtiyar
Medya

O gelişme, Sözcü yazarını yerinden hoplattı! Ne o, zoruna mı gitti ihtiyar

Yeniakit Publisher
2023-04-18 11:44:00 - 2023-04-18 11:53:03
O gelişme, Sözcü yazarını yerinden hoplattı! Ne o, zoruna mı gitti ihtiyar

Sözcü gazetesinin hazımsız yazarı Rahmi Turan, bulunmaktan öte iletim hattına bile verilmeye başlanan Karadeniz doğalgazı ile ilgili yine bildik nakaratları tekrarladı.

 

Sözcü gazetesinin hazımsız yazarı Rahmi Turan, bulunmaktan öte iletim hattına bile verilmeye başlanan Karadeniz doğalgazı ile ilgili yine bildik nakaratları tekrarladı.

Türkiye'nin aslında gaz falan bulmadığını ima eden Turan, hasedinden çatladığını gözler önüne seren pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

" “Nasip olursa 20 Nisan arife günü doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi bunları…
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı müjdesi olarak millete duyurdu.

(...) Şimdi seçim yaklaştı ya…  Müjdeler de artıyor!

Karadeniz'de doğalgaz bulduk, Güneydoğu'da doğalgaz bulduk, Adıyaman'da yeni rezervler keşfettik, vesaire, vesaire…

(...) Nasıl olsa saf vatandaşlarımız her şeye inanıyor. (...)"

 

Yeminli AK Parti muhalifi Rahmi Turan çıldırdı! "Çiş"li İYİ Parti yazısı şok etti
Yeminli AK Parti muhalifi Rahmi Turan çıldırdı! "Çiş"li İYİ Parti yazısı şok etti

Medya

Yeminli AK Parti muhalifi Rahmi Turan çıldırdı! "Çiş"li İYİ Parti yazısı şok etti

Seçimden kaçan kim Rahmi? Yine kendi kendine gelin güvey oldu
Seçimden kaçan kim Rahmi? Yine kendi kendine gelin güvey oldu

Medya

Seçimden kaçan kim Rahmi? Yine kendi kendine gelin güvey oldu

Yaşından başından utan be Rahmi Turan! Yüzsüzlüğü bakın ne diye yutturuyor
Yaşından başından utan be Rahmi Turan! Yüzsüzlüğü bakın ne diye yutturuyor

Medya

Yaşından başından utan be Rahmi Turan! Yüzsüzlüğü bakın ne diye yutturuyor

Bu benzetmeye çocuk bile inanmaz! Kıyaslama yapan Sözcü rezil oldu
Bu benzetmeye çocuk bile inanmaz! Kıyaslama yapan Sözcü rezil oldu

Siyaset

Bu benzetmeye çocuk bile inanmaz! Kıyaslama yapan Sözcü rezil oldu

Tokat manyağı oldun, hâlâ akıllanmadın Rahmi Turan! Bu defa tokat da değil, şamar geliyor
Tokat manyağı oldun, hâlâ akıllanmadın Rahmi Turan! Bu defa tokat da değil, şamar geliyor

Medya

Tokat manyağı oldun, hâlâ akıllanmadın Rahmi Turan! Bu defa tokat da değil, şamar geliyor

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23