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Medya O gelişme, PKK şakşakçılarını deliye döndürdü! Yerlerinden hopladılar
Medya

O gelişme, PKK şakşakçılarını deliye döndürdü! Yerlerinden hopladılar

Yeniakit Publisher
2023-04-21 14:00:00 -
O gelişme, PKK şakşakçılarını deliye döndürdü! Yerlerinden hopladılar

Türkiye'nin tarihi Karadeniz gazı adımı muhalif medyada büyük bir sancıya neden oldu. PKK şakşakçısı Evrensel gazetesi yazarlarından Bülent Falakaoğlu, Karadeniz gazıyla ilgili skandal bir yazıya imza attı.

 

Türkiye'nin tarihi Karadeniz gazı adımı muhalif medyada büyük bir sancıya neden oldu. PKK şakşakçısı Evrensel gazetesi yazarlarından Bülent Falakaoğlu, Karadeniz gazıyla ilgili skandal bir yazıya imza attı. 

Falakoğlu, hazımsızlığını ortaya koyan pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"Karadeniz açıklarında Sakarya Gaz Sahası’nda keşfedilen doğalgaz karaya çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meşaleyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan törenle yaktı!

Saat 20.23’te.

Yine bir sembolle karşı karşıyayız; tıpkı Çanakkale Köprüsü’nde olduğu gibi.

Köprünün iki çelik kule arasındaki orta açıklığı 2023 metreydi, Cumhuriyetin 100. kuruluş yılını sembolize etsin diye. Direkleri kırmızı beyazdı, bayrağı temsil etsin diye vs.

Lakin o sembollerin ardına gizlenmiş sayısız ‘kazık’ vardı! (…)

Şimdi de… 100. Yıl sembolüyle, 20:23’te meşalesi yakılan doğalgazda sembollerin örtmesine izin verilmemesi gereken gerçeklerle karşı karşıyayız.

(…) Üretim maliyeti belli olmadığından üretilen gazın ucuzluk getireceğini söylemek mümkün değil. Bağımlılık süreceği için zor.

Hatta…

Şu kesin: Fatura kabaracak; yaktığımız doğalgaza, sistem kullanım bedeli, KDV ve ÖTV gibi kalemler hariç artık sondaj maliyetleri, milyarlarca liralık yatırım harcamaları da ekleneceği için…

Hem de her yıl!"

 

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