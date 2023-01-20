O gelişme, Meral Akşener'i deliye döndürdü! Bunu yapma kararı aldı

İyi Parti'de pazar günü yapılacak İzmir İl Kongresi öncesi büyük kaos yaşanmıştı. Yeni Asır gazetesi yazarı Erhan Gülenç, son anda bir program değişikliği olmazsa Meral Akşener'in kongreye gitmeyeceğini belirtti. Akşener'in, yaşanan tartışmalar sebebiyle kızgın olduğunu ifade eden Gülenç, yazısında şunları kaydetti:

"İyi Parti'de pazar günü yapılacak İzmir İl Kongresi öncesi son hamleler yapılıyor.

Genel Başkan Danışmanı Ömer Karakaş, Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın çıkardığı ve sağa sola 'genel merkezin sıcak baktığı' şeklinde lanse edilen Sinan Bezircilioğlu'nun ilk başlardaki rüzgarı dindi. İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun avukat Ülkü Doğan'ı sahaya sürmesinin ardından psikolojik üstünlük Dervişoğlu ve ekibine geçti.

GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

Dervişoğlu Genel Başkan Yardımcıları Rıdvan Uz, Mehmet Tolga Akalın ile şehit yakınına ettiği küfürle gündem olan eski Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve bazı milletvekillerini İzmir'e getirerek dün adeta şov yaptı. Ekip, İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında Bezircilioğlu'nun genel merkezin adayı olduğu yönündeki söylemleri kesin bir dille yalanlayarak Dervişoğlu'na üstü kapalı olarak destek verdi.

KARAKAŞ ANINDA CEVAP VERDİ

Karakaş ise, bunun ardından Akşener'le görüşmesinin fotoğrafını paylaşıp "Kendisine illerimizdeki kongrelerimizle ilgili bilgi arz ettim. Kendisinin talimatlarını aldım. Güç ve moral buldum" tweeti atarak Dervişoğlu'na karşılık verdi. Bu tweet kafaları bir kez daha karıştırdı.

İL BAŞKANI ORTADA YOKTU

Bu arada pazar günkü kongreye son anda bir program değişikliği olmazsa Meral Akşener gelmiyor. İstanbul ve Ankara kongreleriyle birlikte Diyarbakır İl Kongresi'ne dahi giden Meral Hanım'ın İzmir'e gelmemesinin nedeni Karakaş ve Çıray ile Dervişoğlu arasındaki kavga olduğu belirtiliyor. Bezircilioğlu destekçileri ise, Akşener'in Dervişoğlu'na olan tepkisi nedeniyle gelmediğini iddiasını dillendiriyor. (...)"