O gelişme, Fatih Altaylı'yı yerinden hoplattı! Neredeyse oturup ağlayacak

Habertürk'ten ayrılmak zorunda kalan Fatih Altaylı, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın aktif politikayı bırakma kararının kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Selo'ya övgüler düzdüğü ve fatihaltayli.com.tr'de yayınladığı yazısında "Yazıklar olsun" dedirten Altaylı, özetle şunları kaydetti:

"Selahattin Demirtaş’ın “Aktif politikayı” bırakma kararı beni gerçekten anlamıyla hayal kırıklığına uğrattı ve üzdü.

Çünkü Türkiye siyasetindeki en önemli ve etkili aktörlerden biriydi.

Kendi partisi ve seçmeni üzerinde müthiş bir etkisi olduğu gibi, merkez soldaki seçmenlerde de büyük oranda saygı ve muhabbetle izleniyordu.

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(…) Ben terörün olmadığı, PKK’nın silah bıraktığı, HDP ya da o gün hangi isim altında örgütlenmişse, barışçı Kürt siyasetinin Demirtaş başkanlığında neler yapabileceğini, Türkiye’ye hangi katkıları sunabileceğini görmek ve öğrenmek isterdim.

Demirtaş’ın ana muhalefet partisi lideri olarak performansını gerçekten çok merak ederdim."