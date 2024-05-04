O gelişme, Ekrem İmamoğlu’nu çılgına çevirdi! Bakalım şimdi ne olacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 1 saat 35 dakika süren görüşmenin Ekrem İmamoğlu’nu tedirgin ettiğini belirtti. Selvi, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

“Yerel seçimlerden önce CHP’nin tek lideri vardı; o da Ekrem İmamoğlu. Seçimlerden sonra üç lider adayımız oldu. Bizi Ekrem İmamoğlu’na mahkûm olmaktan kurtardı. Seçimler Özgür Özel’in konumunu pekiştirdi, denkleme kattı. Artık Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel gibi üç alternatifimiz oluştu...”

Seçimlerden sonra CHP’de buna benzer analizler yapıldı.

Özgür Özel’in seçimlerden önce aktivist gibi bir havası vardı. Seçim başarısından sonra ise o gitti, devlet adamı kimliği ağır basan bir Özgür Özel geldi. Hırçın aktivist kimliğine ise Kemal Kılıçdaroğlu döndü.Kılıçdaroğlu tecrübeli bir politikacı olmasına rağmen ergen psikolojisiyle yanlış üstüne yanlış yapmaya devam ediyor.

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Burada Kılıçdaroğlu’nun hatalar zincirini yazıp dökecek değilim. Özgür Özel’in diyaloğa açık bir liderlik sergilemesi onu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a göre bir adım daha ileriye çıkardı.

Bu durumun en çok Ekrem İmamoğlu’nu tedirgin ettiği gözleniyor. Belli ki Özgür Özel’i hafife almış. Onun güçlü bir liderlik göstereceğini düşünmemiş. (…)”