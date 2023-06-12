O gelişme, Cumhuriyet yazarını kırmızı görmüş boğaya döndürdü! Sana yazıklar olsun

Diyanet’in şenliğinde küçük kız çocuklarının başlarını örtmesi, Cumhuriyet gazetesinin başörtüsü hazımsızı yazarı Erdal Atabek’i kırmızı görmüş boğaya döndürdü. Türkiye’yi korumanın, başörtüsü ve dinî eğitimle mücadele etmekten geçtiğini ima edebilecek kadar zıvanadan çıkan Atabek, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

“Cuma günü gazetemi açtım: Birinci sayfada bir fotoğraf.

“Diyanet şenlik yaptı” başlığı altında 4-6 yaş arası küçük çocukların “başları örtülmüş, bir örnek giydirilmiş” fotoğrafı.

Türkiye’min eğitimde geldiği noktanın fotoğrafı bu.

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Aynı gün gazetem Cumhuriyet, bir eğitim eki verdi.

Eki dikkatle okuyunca yazan uzmanların da okullarını tanıtanların da çağın eğitimi ile ilgili yararlı bilgiler verdiğini görüyorsunuz.

Ama Türkiye’min gerçeği bu ekte değil, birinci sayfadaki fotoğrafta.

ÇOCUĞUN ZİHİNSEL İSTİSMARI

4-6 yaş arası “küçük çocukların” soyut kavramlara dayalı Kuran kursu gibi, din eğitimi gibi, değerler eğitimi gibi zihinsel telkinlere maruz bırakılmasının “pedagojik taciz” olduğunu daha önce de çok yazdık, açıkladık.

Bu konunun Milli Eğitim Bakanlığı’nca üniversitelerin “erken çocukluk eğitimi” bölümlerine getirildiğini, oralardan olumsuz görüşler alındığını biliyoruz.

(…)

Bu ülkenin düşünen insanları, sorumluluk duyan insanları,

Size sesleniyoruz:

Anneler babalar, anne baba olmasa da vatandaşlar, eğitim adı altında yapılan bu zihinsel şartlandırmaya karşı çıkın.

Karşı çıkın, itiraz edin, sesinizi yükseltin.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği karşı çıkıyor.

Eğitim derneklerine, sendikalarına yazın, imza toplayın.

Muhalefet partilerine toplu imza ile başvurun, onları uyarın.

Okul-aile birlikleri toplantılarında dile getirin.

Geleceğinizin buna bağlı olduğunu bilin.

Ülkenizi korumanın yolunun buradan geçtiğini görün.

Kendi sorumluluğunuzu başkasına bırakmayın.

Vatandaşlık haklarınızı kullanın.

Mücadele şimdi başlıyor, unutmayın.

Gelecek kendi ellerimizdedir.

Ya hep ya da hiç…”