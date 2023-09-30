  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Karabağ zaferinden içimizdeki Ermeniler rahatsız

Putin dünyaya duyurdu: Rusya yardımcı olacak

Sapkınlara ‘Dur’ diyen STK’lara soruşturma!

Tarihin sıfır noktasında heyecanlandıran keşif

Vergiden SGK’dan çalıp millete ağlıyorlar! Hem hırsızlar hem yüzsüzler

Portakal’lık değil, Oscar’lık film o, Kültür’den para, Spor’dan salon!...

O dağın altında yoğun bir petrol olduğu düşünülüyor! Apar topar bölgeye gidildi, müjde her an gelebilir

7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

Emeklileri üzen haberi verdi! İşte bu beklenmiyordu, itiraz gelebilir

Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe uyarı
Gündem O gelişme, CHP amigosu Özlem Gürses'i rahatsız etti! Kadın resmen çılgına döndü
Gündem

O gelişme, CHP amigosu Özlem Gürses'i rahatsız etti! Kadın resmen çılgına döndü

Yeniakit Publisher
2023-09-30 12:33:00 -
O gelişme, CHP amigosu Özlem Gürses'i rahatsız etti! Kadın resmen çılgına döndü

CHP amigosu sözde gazeteci Özlem Gürses, yerel seçimlerde AK Parti'nin Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in Ankara'da belediye başkan adayı olabileceğine yönelik haberlere tepki gösterdi.

Genel seçimlerin hezimetinin "travması" muhalefette devam ederken, yerel seçimler öncesi 6'lı masanın dağılması da yeni bir yenilgi korkusunu şimdiden büyütmeye başladı.

İYİ Parti'nin, istediği belediyeleri almak için CHP ile sıkı bir pazarlığa giriştiği şu günlerde, AK Parti'de de önceki dönem kaybedilen belediyeleri kazanmak için yoğun bir çalışma var.

Osman Gökçek'in adının geçmesi, muhalefeti korkuttu

Ankara için Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in adının konuşulması, muhalifleri şimdiden rahatsız etmiş durumda.

Değişim-dönüşüm sancısı yaşayan CHP'nin yerel seçimlerde küçük farklarla kazandığı büyükşehirleri ittifaksız koruması mümkün değilken, AK Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Osman Gökçek'in, Ankara büyükşehir belediyesi için aday gösterilmesinin ihtimali bile CHP'li muhalifleri korkuttu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Mansur Yavaş yeniden aday olursa Osman Gökçek'in hiç şansı yok"

Gazeteci Özlem Gürses, Osman Gökçek'in Ankara'da AK Parti'nin adayı gösterileceğine dair haberlere şaşırdığını belirterek şunları söyledi:

“Bugün çok şok edici bir haber okudum, AK Parti'nin Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in Ankara'da belediye başkan adayı gösterileceği iddia ediliyor. Daha neler.. 25 senelik bir Melih Gökçek deneyiminden sonra, Mansur Yavaş o dönemi belge belge anlattıktan sonra.. Cumhurbaşkanı kendisini aday yapmaya çalışıyorsa, şaşkınlıktan dilim tutuldu. Ama ben sıfır ihtimal görüyorum. Açıkçası Mansur Yavaş yeniden aday olursa Osman Gökçek'in hiç şansı yok. Eğer bu haberi Mansur Yavaş gördüyse like tuşuna basmıştır. Osman Gökçek'in aday olduğu bir Ankara'da Mansur Yavaş cepte kazanır. Herhalde Osman Gökçek, kendi ismini öne çıkarmak için böyle haberler yaptırdı.”

"Doğum yeri "Ankara"yı nasıl sildirebilirim bilmiyorum"

Gürses'in, "Ankaralılar eğer Osman Gökçek'i AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayı olarak görmek istediklerini ifade ettilerse ben hemen şimdi Ankaralılık şeyimi bırakmak istiyorum... Nüfus cüzdanından doğum yeri ‘Ankara’yı nasıl sildirebilirim bilmiyorum. Daha neler yani." demesi dikkat çekti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

maden suyu iç

hazımsılığa bak !
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23