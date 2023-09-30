O gelişme, CHP amigosu Özlem Gürses'i rahatsız etti! Kadın resmen çılgına döndü

Genel seçimlerin hezimetinin "travması" muhalefette devam ederken, yerel seçimler öncesi 6'lı masanın dağılması da yeni bir yenilgi korkusunu şimdiden büyütmeye başladı.

İYİ Parti'nin, istediği belediyeleri almak için CHP ile sıkı bir pazarlığa giriştiği şu günlerde, AK Parti'de de önceki dönem kaybedilen belediyeleri kazanmak için yoğun bir çalışma var.

Osman Gökçek'in adının geçmesi, muhalefeti korkuttu

Ankara için Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in adının konuşulması, muhalifleri şimdiden rahatsız etmiş durumda.

Değişim-dönüşüm sancısı yaşayan CHP'nin yerel seçimlerde küçük farklarla kazandığı büyükşehirleri ittifaksız koruması mümkün değilken, AK Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Osman Gökçek'in, Ankara büyükşehir belediyesi için aday gösterilmesinin ihtimali bile CHP'li muhalifleri korkuttu.

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"Mansur Yavaş yeniden aday olursa Osman Gökçek'in hiç şansı yok"

Gazeteci Özlem Gürses, Osman Gökçek'in Ankara'da AK Parti'nin adayı gösterileceğine dair haberlere şaşırdığını belirterek şunları söyledi:

“Bugün çok şok edici bir haber okudum, AK Parti'nin Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in Ankara'da belediye başkan adayı gösterileceği iddia ediliyor. Daha neler.. 25 senelik bir Melih Gökçek deneyiminden sonra, Mansur Yavaş o dönemi belge belge anlattıktan sonra.. Cumhurbaşkanı kendisini aday yapmaya çalışıyorsa, şaşkınlıktan dilim tutuldu. Ama ben sıfır ihtimal görüyorum. Açıkçası Mansur Yavaş yeniden aday olursa Osman Gökçek'in hiç şansı yok. Eğer bu haberi Mansur Yavaş gördüyse like tuşuna basmıştır. Osman Gökçek'in aday olduğu bir Ankara'da Mansur Yavaş cepte kazanır. Herhalde Osman Gökçek, kendi ismini öne çıkarmak için böyle haberler yaptırdı.”

"Doğum yeri "Ankara"yı nasıl sildirebilirim bilmiyorum"

Gürses'in, "Ankaralılar eğer Osman Gökçek'i AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayı olarak görmek istediklerini ifade ettilerse ben hemen şimdi Ankaralılık şeyimi bırakmak istiyorum... Nüfus cüzdanından doğum yeri ‘Ankara’yı nasıl sildirebilirim bilmiyorum. Daha neler yani." demesi dikkat çekti.