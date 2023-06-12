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Medya O gelişme, Cem Küçük’ü çılgına döndürdü! AK Partili o belediyeye böyle saydırdı
Medya

O gelişme, Cem Küçük’ü çılgına döndürdü! AK Partili o belediyeye böyle saydırdı

Yeniakit Publisher
2023-06-12 14:35:00 - 2023-06-12 15:26:55
O gelişme, Cem Küçük’ü çılgına döndürdü! AK Partili o belediyeye böyle saydırdı

Ödül konuşmasında Türkiye'yi kötüleyen ve AK Partili kadına hakaret eden yaşlı kadını savunarak paylaşım yapan sözde şarkıcı Melek Mosso’ya konser verdirten AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi'ne bir tepki de Cem Küçük’ten geldi.

Ödül konuşmasında Türkiye'yi kötüleyen ve AK Partili kadına hakaret eden yaşlı kadını savunarak paylaşım yapan sözde şarkıcı Melek Mosso’ya konser verdirten AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi'ne bir tepki de Cem Küçük’ten geldi. Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında, “Melek Mosso, Sayın Erdoğan’a küfredenlerden memnuniyet duyuyordu. Bunu açıkça dile getiriyordu. AK Parti’nin Süleymanpaşa Belediyesi bu küfürbaz kadının Başkan Erdoğan’a küfretmesini içselleştirmiş. Yazık günah!..” ifadelerini kullandı.  

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