O gelişme, Cem Küçük’ü çılgına döndürdü! AK Partili o belediyeye böyle saydırdı

Ödül konuşmasında Türkiye'yi kötüleyen ve AK Partili kadına hakaret eden yaşlı kadını savunarak paylaşım yapan sözde şarkıcı Melek Mosso’ya konser verdirten AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi'ne bir tepki de Cem Küçük’ten geldi. Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında, “Melek Mosso, Sayın Erdoğan’a küfredenlerden memnuniyet duyuyordu. Bunu açıkça dile getiriyordu. AK Parti’nin Süleymanpaşa Belediyesi bu küfürbaz kadının Başkan Erdoğan’a küfretmesini içselleştirmiş. Yazık günah!..” ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan’dan Mansur Yavaş’a kötü haber Medya Ahmet Hakan’dan Mansur Yavaş’a kötü haber

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çok ama çok önemli! Bu yazıyı okumadan kentsel dönüşümle evinizi yenilemeyin Medya Çok ama çok önemli! Bu yazıyı okumadan kentsel dönüşümle evinizi yenilemeyin

Kemal Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşıracak! CHP’li isim, "pişkinlikle güçlendirilmiş bir utanmazlık" diyerek bombaladı Medya Kemal Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşıracak! CHP’li isim, "pişkinlikle güçlendirilmiş bir utanmazlık" diyerek bombaladı Kemal Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşıracak! CHP’li isim, "pişkinlikle güçlendirilmiş bir utanmazlık" diyerek bombaladı" target="_blank">

Sen ne yaptın böyle Deniz Zeyrek! Çok fena çok Medya Sen ne yaptın böyle Deniz Zeyrek! Çok fena çok

İmamoğlu'nun en yakınındaki isimden Kılıçdaroğlu’na olay sözler! Bay Kemal, gidip iki tokat atabilir Medya İmamoğlu'nun en yakınındaki isimden Kılıçdaroğlu’na olay sözler! Bay Kemal, gidip iki tokat atabilir