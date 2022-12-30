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Medya O gelişme, Can Ataklı'yı çıldırttı! Sakin ol şampiyon, kalpten gideceksin
Medya

O gelişme, Can Ataklı'yı çıldırttı! Sakin ol şampiyon, kalpten gideceksin

Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesinde saçmalıklarını "yazı" diye pazarlayan Can Ataklı, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 10:29:00 -
O gelişme, Can Ataklı'yı çıldırttı! Sakin ol şampiyon, kalpten gideceksin

Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesinde saçmalıklarını "yazı" diye pazarlayan Can Ataklı, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi. Bu defa da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı doğalgaz rezervinin parasal değerine kafayı takan Ataklı, "Katranı kaynatsan da olur mu şeker, cinsini sevdiğim cinsine çeker" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:  

"AKP genel başkanı Karadeniz’de son olarak 58 milyar metreküplük bir rezervin bulunduğunu, bugüne kadar yapılan sondajlarda bulunan rezervin 710 milyar metreküpe ulaştığını açıkladı.

Burada kadar çok güzel. Ancak bu rezervin uluslararası piyasa değerinin 1 trilyon dolar olduğunu söyledi. Bu hem yanlış bilgi hem de halkın kandırılması anlamına geliyor. Saray ve medyası 1 trilyon dolarlık doğalgaz balonunu manşetlere taşıdı. Ama bu balon 24 saat içinde söndü. Bir gün önce “1 trilyon Dolarlık doğalgaz” manşetleri atan gazetelerde ertesi gün bununla ilgili tek satır yoktu. Çünkü kalem kâğıdı alan herkes hesabı yapınca gerçeği gördü."

 

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Yorumlar

kibarcik

buangutun gazınıkesecek sadece oturdugu yerı odun da elkt yakamıycak muflıs adam olamamş adam degıslın veselam

okkeş

Doğalgaz spot piyasada (küresel olarak belirleniyor genelde Hollanda) 1000 M3 fiyatı 3 ay önceki belirlenmiş fiyat ile 26 bin 100 Lira (1391,80 dolar). 710 milyar metreküp doğalgaz hesabı ise 1 metreküp 1 dolar 391 sent 710*1,391 dolar = 987 milyar dolar ediyor. öküze bu hesabı anlatsam vallahi anlar billahi anlar ama bunlar Bakara suresi 7-8. ayete tabiiler; gözleri var (doğruyu) görmez, kulakları var (doğruyu)işitmez, ağızları var (doğruyu) söylemezler, işte onların kalplerine ebedi kapalı kalacak şekilde mühür vurulmuştur.
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