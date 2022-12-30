O gelişme, Can Ataklı'yı çıldırttı! Sakin ol şampiyon, kalpten gideceksin

Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesinde saçmalıklarını "yazı" diye pazarlayan Can Ataklı, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi. Bu defa da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı doğalgaz rezervinin parasal değerine kafayı takan Ataklı, "Katranı kaynatsan da olur mu şeker, cinsini sevdiğim cinsine çeker" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"AKP genel başkanı Karadeniz’de son olarak 58 milyar metreküplük bir rezervin bulunduğunu, bugüne kadar yapılan sondajlarda bulunan rezervin 710 milyar metreküpe ulaştığını açıkladı.

Burada kadar çok güzel. Ancak bu rezervin uluslararası piyasa değerinin 1 trilyon dolar olduğunu söyledi. Bu hem yanlış bilgi hem de halkın kandırılması anlamına geliyor. Saray ve medyası 1 trilyon dolarlık doğalgaz balonunu manşetlere taşıdı. Ama bu balon 24 saat içinde söndü. Bir gün önce “1 trilyon Dolarlık doğalgaz” manşetleri atan gazetelerde ertesi gün bununla ilgili tek satır yoktu. Çünkü kalem kâğıdı alan herkes hesabı yapınca gerçeği gördü."