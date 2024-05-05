O gelişme bütün planlarını alt üst etti! İmamoğlu’nun işi artık çok daha zor

Hikmet Genç, Tayyip Erdoğan-Özgür Özel gelişmesinden duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen Ekrem İmamoğlu’nun işinin bu saatten sonra artık daha da zor olduğunu belirtti. “’Tavşandı, emanetçi'ydi güya, ama hiç bunları hesaplamamıştı. Özgür Özel tam gaz gidiyor. Kolay kolay kalkmaz o koltuktan” diyen Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Görüşmeden günler önce tartışılmaya başlandı. Dünyanın herhangi bir ülkesinde gayet normal olan bir haber bizde tarihi bir buluşma mesabesindeydi.

Başkan Erdoğan, Özgür Özel ile görüşecek!..

Aha işte görüştü... N'oldu?..

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Kıyamet kopmadı. Hatta Erdoğan'ın iadeiziyaret sözü verdi...

Medya günler önce tartışmaya başlamıştı. Buluşma gerçekleşti bitti. Şimdi bir o kadar da önümüzdeki günlerde tartışma devam edecek.

Seviyoruz çünkü!.. Görüşmenin muhteviyatı, iktidar-muhalefet ortak akıl, anayasa, asgari müşterekler, kutuplaşmanın sonlandırılması falan mesele değil.

Protokol, kim nerede oturdu, gözler kime kaydı, boş koltuk-dolu koltuk, sağda mı iyi solda mı?! tartışmaları devam ediyor...

Dünden beri fotoğraf okuyoruz. "Efendim şurada şu duruş ne ifade ediyor?..", "Burada sanatçı ne anlatmak istemiştir" gibi şeyler...

Ne bileyim ben?..

Önemli olan ne konuştukları ve önümüzdeki dönemde siyasi iklime getireceği faydalar değil mi? İadeiziyaret ne zaman olacak mesela? Tüm dünyada normal olan bu iktidar-muhalefet görüşmeleri devam eder mi? Aklı selim galebe çalar da kutuplaşma sona erer mi? Nefret dilinden vazgeçilir mi? CHP tezkereye evet der mi? AK Parti dünyanın en doğru işini yapsa, CHP onu destekler mi?!.. (Destekler mi uzaylı Engin Altay abi?!..)

Çoğu kişi olumlu görüyor umutla bakıyor olsa da ya da en azından "iyi bi'şey oldu" dese de, CHP medyasında bir panik hali görülüyor.

Saklayamıyorlar da. Bay Kemalci ve Ekremci damar bayağı rahatsız.

"Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir" diyen emekli Kemal kendisinden bekleneni yapmıştı.

Her zamanki nefret dilini kullandı. Hakaret ederek, nefret ve kin kusarak ve böylece ayrıştırıp bir kesimi konsolide ederek 13 yıl koltuğunu ve oyunu korudu. Kolay değil tabii, CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ediyor. Onca gerginlikten sonra iktidar ile muhalefet arasında olumlu sıcak görüntüler ortaya çıkıyor.

Diğer tarafta hedefi sadece "Erdoğan düşmanlığı yapmak" olan CHP medyası n'apsın şimdi?.. Ya siyaset normalleşmeye devam ederse böyle!

Özgür Özel'in de işi zor. Erdoğan düşmanı haline getirilen kitleyi ikna etmesi lazım.

Bunu başarırsa işte o zaman 'değişim' derim ben buna...

Eko'nun işi zor.

'Tavşandı, emanetçi'ydi güya, ama hiç bunları hesaplamamıştı. Özgür Özel tam gaz gidiyor. Kolay kolay kalkmaz o koltuktan.

Zoom toplantısına katılacak adam da bulamaz bu saatten sonra!..

Belki Engin Altay abi katılır Mars'tan!..”