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Medya O gelişme, Ayşenur Arslan'ın kimyasını bozdu! Ne o, zoruna mı gitti
Medya

O gelişme, Ayşenur Arslan'ın kimyasını bozdu! Ne o, zoruna mı gitti

Yeniakit Publisher
2023-04-13 11:52:00 -
O gelişme, Ayşenur Arslan'ın kimyasını bozdu! Ne o, zoruna mı gitti

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Türkiye'nin denizlerdeki gururu, mavi vatanın en güçlü bekçisi olarak Deniz Kuvvetleri'nin envanterine giren dünyanın ilk SIHA gemisi TCG Anadolu'nun Halk TV yorumcusu Ayşenur Arslan'da büyük bir hazımsızlığa sebep olduğunu belirtti.

 

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Türkiye'nin denizlerdeki gururu, mavi vatanın en güçlü bekçisi olarak Deniz Kuvvetleri'nin envanterine giren dünyanın ilk SIHA gemisi TCG Anadolu'nun Halk TV yorumcusu Ayşenur Arslan'da büyük bir hazımsızlığa sebep olduğunu belirtti. Arslan'ın skandal sözlerini köşesine taşıyan Aytuğ, şunları kaydetti:

"Adı "Fondaş TV"ye çıkan Halk TV'de büyük bir skandal yaşandı. Türkiye'nin denizlerdeki gururu, mavi vatanın en güçlü bekçisi olarak Deniz Kuvvetleri'nin envanterine giren dünyanın ilk SIHA gemisi TCG

Anadolu, kanalın yorumcularında büyük bir hazımsızlık yarattı. Memleketin refahı ve güvenliği için atılan her adıma, her girişime karşı durmayı muhalefet sanan anlayış bir kez daha ekranlardan nefret kustu.
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Halk TV'nin canlı yayınında Ayşenur Arslan, TCG Anadolu için "Ona SİHA'yı koyacaksınız sonra kime kafa tutacaksınız? F 35'e mi?" deme gafletinde bulundu. Orhan Bursalı ise TCG Anadolu'nun iki bomba ile batırılabileceğini ima etti.

Bu sözler eğer PKK'nın yayın organlarından birinde ya da fanatik bir Yunan kanalında söylense her zamanki gibi gülüp geçerdim. Ama bunu yapan; RTÜK'ten frekans tahsis edilmiş, Türkiye'de yayın yapan, Atatürk'ün kurduğu bir partinin sözde sözcülüğüne soyunmuş bir parti olunca sessiz kalamadım.

Demek ki -Allah korusunbir savaşta TCG Anadolu'muzun başına bir hal gelecek olsa, bunların alayı zil takıp oynayacak... Allah hiçbirine bu fırsatı vermesin inşallah..."

 

 

 

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