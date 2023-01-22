O gelişme, Alparslan'ı çılgına çevirdi! Hiç bu kadar sinirlenmemişti... Süleyman’ın tahta çıkacağını duyan Alparslan ne yapacak?

Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana zirveden düşmeyen Alparslan: Büyük Selçuklu, heyecan dolu yeni bölümüyle 23 Ocak Pazartesi TRT 1’de

TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, güçlü senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile izleyiciden tam not alan dizisi ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ 23 Ocak Pazartesi günü 43. bölümüyle ekranlara geliyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu, Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih sürecini seyirciyle buluşturuyor.

‘Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 23 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 43. bölümünde neler olacak:

Sultan Tuğrul, Alparslan ve Kutalmış’ın çekişmesine daha fazla müsaade etmemiş, kendisinden sonra tahta çıkacak ismin Süleyman olacağını ilan etmişti. Bunu duyan Kutalmış ve Alparslan şok olmuşlardı. Kutalmış, Tuğrul tahtta olduğu sürece boyun eğeceğini ama öldükten sonra kimseyi tanımayacağını söyler. Kutalmış’ın tavrı böyleyken Alparslan ne yapacak? O da mı başkaldıracak, yoksa Tuğrul’a ve devlete itaatine devam mı edecek? Kutalmış ile karşı karşıya gelmeleri artık kaçınılmazdır.

Seferiye, Akınay ve Melikşah; Gülce ile Serdar’ı kaçıran Burkay’ın peşinden giderken kaza geçirmiş ve bir uçurumun kıyısında ölüm ile baş başa kalmıştı. Seferiyeler bu durumdan nasıl kurtulacak, kendi başlarına mı halledecekler, yoksa yardıma gelen olacak mı? Alparslan, Seferiye’nin düştüğü bu zor durumdan haberdar olabilecek mi? Hem Seferiye’yi ölüm tehlikesinden hem de Gülce’yi Burkay’ın elinden kurtarabilecek mi?

Süleyman ile Flora’yı baş başa yakalayan Grigor, onlara ne yapacak? Alexander fevri bir hareketle Süleyman’ı kılıçla yaralar, Süleyman hayatta kalabilecek mi? Grigor, Süleyman’ın veliaht olduğunu öğrendiğinde bunu kendisi için bir koz olarak kullanacak mı? Öke’yi de yanında tutan Grigor’un, Selçuklu’ya karşı eli güçlenmişti. Grigor’un siyaseti için böyle olumlu şeyler yaşanırken Ani’ye gelen misafir, onun tadını kaçıracak. Grigor bu ziyaretten hiç memnun kalmayacaktır.

Heyecan ve gerilim dolu bölümüyle Alparslan: Büyük Selçuklu 23 Ocak Pazartesi TRT 1’de!