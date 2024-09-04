O gelişme, Ahmet Hakan'ı resmen çileden çıkardı! Bu, zalim bir kalleşliktir

Ahmet Hakan, Kadıköy'de sokak hayvanlarına zehirli mama bırakanları sert bir dille eleştirdi. Hakan, bu tür bir davranışın hayvanların değerlerine bile sahip olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilebileceğini belirtti. Bu zalimce eylemin toplumda infial oluşturduğunu vurgulayan Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Kadıköy'de sokaklara zehirli mama bırakarak hayvanları katledenler varmış.

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Sokaklara zehirli mama bırakarak sokak hayvanlarını öldürmeye kalkışmak...

Hiçbir hayvanın içgüdüsünde yer almayacak kadar zalim bir kalleşliktir.

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Bunu ancak hayvanlarla aynı değerler sistemine bile sahip olmayan insanlar yapabilir."