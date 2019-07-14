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O gece güç onlarda cesaret milletteydi

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Sıhhiye’de halkın üzerine sürülen tanklara karşı koyduğu esnada bacağına isabet eden kurşunla yaralanarak gazi olan Erzurumlu Zekeriya Çılgı, “O gece tank, silah, uçak her türlü güç onlarda, cesaret milletteydi. Biz, o gece ölüme yürüdük” dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:20
O gece güç onlarda cesaret milletteydi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ)15 Temmuz darbe girişimi sırasında bacağından yaralanarak gazi olan Erzurumlu Zekeriya Çılgı, “O gece tank, silah, uçak her türlü güç onlarda, cesaret milletteydi. Biz o gece ölüme yürüdük” dedi.

Erzurum’daki oto sanayi sitesinde iş yeri bulunan ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Sıhhiye’de halkın üzerine sürülen tanklara karşı koyduğu esnada bacağına isabet eden kurşunla yaralanarak gazi olan 38 yaşındaki 4 çocuk babası Çılgı, “karanlık gece”de halkın tanklara karşı koyarak gösterdiği destansı kahramanlığı anlattı.

Zekeriya Çılgı, ”15 Temmuz’da düğün sebebiyle ailecek Ankara’da bulunuyorduk. Darbe girişimini öğrenince biz de vatana olan sevgimiz ve imanımızdan evde duramayıp dışarı çıktık” dedi.

Çılgı, o gece annesinden helallik isteyerek yanına aldığı 2 yeğeniyle Kızılay’a gitmek için evden ayrıldığını dile getirdi.

Evden çıktıklarında 80 yaşındaki babasının “bugün şehit olma günüdür” diyerek kendisiyle gelmek istediğini anlatan Çılgı, babasını yanına almadığını ve bindiği taksiyle Sıhhiye’ye kadar ancak gelebildiğini aktardı.

Çılgı, “Burada tankın üzerindeki askerlere seslendiklerini ve bu vatan için çalışmaları gerektiğini hatırlattık. Ancak tankın üzerindeki asker kılıklı terörist, beylik silahıyla ateş edince bacağımdan vurdu. Beni hastaneye kaldırdılar. O gece elimizde sadece Türk bayrağı vardı. Onların ise her türlü silahı vardı. Ama milletin de cesareti vardı” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:20
  1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  2. 15 Temmuz darbe girişimi
  3. Erzurumlu Zekeriya Çılgı
  4. Ankara Sıhhiye
  5. Zekeriya Çılgı
  6. Kızılay

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