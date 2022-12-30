O gazeteci muhalefete verdi veriştirdi! Devletin bitmiş hali buysa

Gazeteci Gaffar Yakınca bu günkü köşe yazısında Hükümetin son bir kaç ayda yapılan icraatlarını yazarak muhalefete güzel bir ders verdi. Yakınca’nın yazısının ilgili bölümü şöyle.

Muhalefetin bitti dediği devlet, son birkaç ayda bakın neler yaptı:

* Yaklaşık 1 milyon taşeron işçisine kadro verdi.

* 5 milyon kişiyi ilgilendiren yirmi yıllık EYT problemini çözdü.

* Kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verdi.

* 1,5 milyon yurttaşın KYK borcunu sildi.

* Asgari ücreti Dolar karşısında tarihsel olarak en yüksek seviyeye getirdi.

* Temel gıdada KDV’yi %1’e düşürdü.

* Yaklaşık 3 milyon aileye aile ve çocuk desteği verdi.

* Yarım milyon aileye doğal gaz fatura desteği verdi.

* Milyonlarca hane ve iş yeri için doğalgaz fiyatlarında %80 sübvansiyon yaptı.

* 2 milyondan fazla esnafa düşük faizli destek kredisi verdi.

Trilyon dolarlık doğal gaz keşfini, TOGG’u, köprüleri, barajları, savunma sanayideki gelişmeleri, terörle ve doğal afetlerle mücadeleyi saymıyorum…

CHP’li belediyelerin beceriksizlikleri ile mücadele konusuna ise hiç girmiyorum…

İnsan düşünmeden edemiyor, devletin bitmiş hali buysa eğer, muhalefetin yıkıcı tuzaklarından kurtulmuş hali kim bilir ne olur?

Türkiye’de her alanda yapılacak daha çok iş var. Bunu bizler de sürekli yazıyoruz, gerektiğinde hükümeti de eleştiriyoruz. Ancak muhalefetin uzunca bir süredir kurduğu kötücül dilin herhangi bir mantıkla izahı mümkün değil.

Erdoğan, altılı masanın seçim vaadi olarak söylediklerinin hepsini tek tek yapıyor. Masanın aktörleri ise sadece “yalan” diyerek iftira atmakla meşgul. Hizmetler ayan beyan ortaya çıkınca da bu sefer “oy için” yaptı diyerek akıllarınca kara çalmaya çalışıyorlar. Tam bir saçmalık, siyasetçilerin halka hizmet ederek karşılığında oy beklemesinin neresi tuhaf? Yazık ki muhalefetimiz, bu tarzın kendisine de memlekete de zarar verdiğini görmüyor.