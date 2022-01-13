O fotoğraf soruldu! HDP'li isme tek laf yok, Erdoğan'ı suçladı
HDP Milletvekili Semra Güzel'in teröristle çıkan fotoğrafı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. YPG'yi terör örgütü olarak görmediğini bildiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li isme tek kelime söylemezken, çözüm süreci 2015 yılında sona ermesine rağmen 2017 yılında çekildiği tespit edilen fotoğrafla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçladı.
Öldürülen PKK'lı teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Semra Güzel ile fotoğraflarının bulunması, kamuoyunun gündemine oturdu.
Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığ fezlekesi, TBMM'ye ulaştı.
Bugün de o fotoğraflar, HDP'nin seçim ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.
"sordum ne zaman çekilmiş diye"
"HDP'li milletvekilinin teröristle fotoğraflarına neden susuyorsunuz?" eleştirilerine yanıt veren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım (Çözüm) döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu sorulması lazım." ifadelerini kullandı.
Çözüm süreci 2015'de sona erdi
Ancak HDP ve CHP'nin iddialarının aksine Semra Güzel'in PKK'lı terörist Volkan Boro ile olan fotoğraflarının, İmralı ile olan çözüm sürecinde değil 2017 yılında çekildiği ortaya çıktı.
Çözüm süreci ise resmi olarak 2013 yılında başlayıp 2015 yılında sona erdi.