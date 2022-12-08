“O erkeğin fotoğrafını neden beğendin?” dedi! Kız arkadaşını sopayla dövdü

İzmir'de 26 yaşındaki barista kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'yı sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği için beyzbol sopası ile döven, hakarette bulunan erkek arkadaşı Berk Öcalan (28) bu kez şantaj yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme ayrıca sanığın yeniden suç işlemeyeceğine dair vicdani kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezanın ertelenmemesine hükmetti.

Hürriyetten yoksun kılma

İzmir'in Nergiz Mahallesi'nde 24 Mart 2020 tarihinde meydana gelen olayda, Berk Öcalan, sosyal medya hesabından erkek fotoğrafı beğendiğini iddia ettiği kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'yı beyzbol sopasıyla darbetti. Hastaneden darp raporu alan Çetinkaya, polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve başka suçtan da aranma kararı bulunan Öcalan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İddianame hazırlanırken Berk Öcalan'ın 'silahla tehdit', 'silah sayılan aletle kasten yaralama', 'hakaret' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Karşıyaka 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 18 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada Öcalan, 'silahlı tehdit' ve 'hürriyetten yoksun kılma' suçlarından beraat etti, 'hakaret' suçundan 2 ay 15 gün, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 gün hapis cezası aldı. Öcalan, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

İDDİANAMEDE 6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Dava süreci devam ederken, Zeynep Çetinkaya, bu kez 20 Nisan 2021'de Berk Öcalan hakkında 'özel hayatının gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bu soruşturma da tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Savcı, iddianamede şüphelinin, Instagram hesabından Çetinkaya'ya 'Gelmezsen ailene, mahallene, her yere. Yapmazsam adam değilim' diye mesaj atıp, elindeki fotoğrafları yaymakla tehdit ettiğini belirtti. Telefonda bilirkişi tarafından yapılan incelemede, Çetinkaya'nın özel fotoğraflarının olduğu da iddianamede yer aldı. Savcı, Çetinkaya'nın sunduğu mesaj kayıtları ve bilirkişi raporuyla Öcalan'ın görüntü veya sesleri kayda alarak 'özel hayatın gizliliğinin ihlali' ve 'şantaj' suçlarını işlediğini belirtti. İddianamede Berk Öcalan'ın 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL'DEN BERAAT

Tutuksuz sanığın yargılanmasına dün Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Öcalan kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Çetinkaya'nın avukatları ise sanığın üst hadden cezalandırılmasını talep etti. Savunmalar sonrası hakim kararını açıkladı. Berk Öcalan'ın eylemlerinin özel hayatın gizliliğini oluşturmadığına hükmeden hakim, sanığın bu suçtan beraatine karar verdi.

Öcalan, 'şantaj' suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmalardaki tutumu nedeniyle sanığın cezası, 10 ay hapse çevrildi. Hakim, suçun işleniş biçimi, işlenmesindeki özellik ile sanığın geçmiş hali, kasıtlı suçtan 3 aydan fazla mahkumiyeti bulunması ve cezasının ertelenmesi durumunda yeniden suç işlemeyeceğine dair vicdani kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezanın ertelememesine hükmetti. Aynı nedenlerden dolayı sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması da uygulanmadı.

Kararın diğer dosyaya emsal olmadığını gerektiğini dile getiren Zeynep Çetinkaya'nın avukatı Elif Büşra Berber, "Yapılan yargılamada sanık suçtan kurtulmaya yönelik savunmalar yapsa da bu eylemleri gerçekleştirdiği hem iddia makamı hem de hakim tarafından sabit bulunmuştur. Yerel mahkemede sonuçlanan yargılamada sanık her ne kadar mahkumiyet ile cezalandırılmış olsa da bizler kararı istinaf mahkemesine taşıyarak, cezanın üst sınırdan ve indirimsiz şekilde verilmesi için itiraz edeceğiz" dedi.