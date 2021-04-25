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Gündem O emekli amiralden devlet yetkililerine bomba çağrı: Türkiye ivedilikle BM’ye müracaat etmeli, Ermeni ve Yunanlılardan tazminat talep etmeli
Gündem

O emekli amiralden devlet yetkililerine bomba çağrı: Türkiye ivedilikle BM’ye müracaat etmeli, Ermeni ve Yunanlılardan tazminat talep etmeli

FETÖ işbirlikçisi Joe Biden’ın sözde ‘Ermeni soykırımı’nı tanıdığı skandal mesajına ilişkin yeniakit.com.tr’ye yeni bir açıklama yapan BAU DEGS Başkanı ve Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye’nin en yetkili isimlerine çağrıda bulundu. Yaycı, “Yarından tezi yok, Türkiye olarak Ermenilerin ve Yunanlıların Türk ve Müslüman nüfusa yaptığı soykırımı yerel mahkeme kararları ile tescil edip, soykırımın tanınması için ivedili olarak BM’ye müracaat etmelidir.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 00:02:00 - 2021-04-25 00:13:09
O emekli amiralden devlet yetkililerine bomba çağrı: Türkiye ivedilikle BM’ye müracaat etmeli, Ermeni ve Yunanlılardan tazminat talep etmeli

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “darbe” ile indireceğini aylar öncesinde açıklayan ABD Başkanı Joe Biden’ın skandal ‘soykırım’ çıkışına tepkiler yağmaya devam ediyor. 

“Türkiye BM’ye müracaat etmeli”

Amerika’dan gelen skandal açıklamaya en sert tepkiyi gösteren isimlerden biri olan  BAU DEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı’dan Türk yetkilileri bomba bir öneri geldi. yeniakit.com.tr’ye konuşan Yaycı, şunları söyledi:

“Yarından tezi yok, Türkiye olarak Ermenilerin ve Yunanlıların Türk ve Müslüman nüfusa yaptığı soykırımı yerel mahkeme kararları ile tescil edip, soykırımın tanınması için ivedili olarak BM’ye müracaat etmelidir.”

“Türkiye, Ermeni ve Yununlılardan tazminat talep etmeli”

 BAU DEGS Başkanı ve Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, sözlerini şöyle tamamladı:

“İftiralara Yapmadık, etmedik savunması yerine, Ermeni ve Yunanlıların yaptıkları soykırımı tarihsel belgelere ve daha önce alınmış görgü tanığı  ifadelerine dayanan mahkeme kararları ile tescil etmeliyiz. Hukuki prosedürleri tamamlayıp BM’ye başvurmalıyız. Ermeni ve Yunanlılardan tazminat talep etmeliyiz. Bunlar absürt hamleler değil, diplomatik ve hukuki bakımdan yapılacak satrançvari hamlelerdir. Bizim kafa yapımızı ve paradigmaları değiştirmemiz lazım. Aksi takdirde kalede durduğumuz sürece herkes bize şut çeker. Biz başkalarının yarı sahasına geçip, kalelerine şut çekmeliyiz.”

 

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