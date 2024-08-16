O elektrikli otomobil saatte 375 km hıza ulaştı!

BYD'nin yeni elektrikli süper otomobili Yangwang U9, 375,12 km/s hıza ulaşarak, teknik verilerinin ötesine geçmeyi başardı.

Dört motor ile 1287 beygir güç

BYD'nin premium markası Yangwang, Şubat ayında U9 isimli ilk süper spor otomobilini duyurmuştu. Dört elektrik motoruna sahip olan otomobil, 1287 beygir (960 kW) gibi muazzam güç değeriyle 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,36 saniyede ulaşabiliyor. Otomobilin son hızının ise 309 km/s olduğu belirtilmişti. Ancak araç, 375 km/s ile teknik verilerinin çok üstüne çıkmayı başardı.

U9, bu yazın başlarında Nurburgring'de yarışırken görülmüştü. Dolayısıyla, otomobilin pistte bir rekor denemesi yapması ihtimali akıllara geliyor. Nurburgring pistinde en hızlı elektrikli otomobil unvanının 7:05'lik dereceyle Rimac Nevera'da olduğunu belirtelim.

Yangwang U9, BYD'nin Disus X tam aktif gövde kontrol sistemiyle dans edip sallanabilme özelliğiyle dikkat çekmişti. 4.966 mm uzunluğunda, 2.029 mm genişliğinde ve 1.295 mm yüksekliğinde olan BYD'nin elektrikli süper otomobili, Lamborghini Aventador ile hemen hemen aynı boyutlara sahip.

80 kWh büyüklüğünde BYD Blade batarya paketine sahip olan otomobil, CLTC ölçümüne göre 450 km menzil sunuyor ve sadece 10 dakikada %30'dan %80'e şarj olabiliyor.

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Başlangıç ​​fiyatı yaklaşık 233.400 dolar olan Yangwang U9, Ferrari ve Buggati gibi rakiplerinin yarısından az fiyatıyla dikkat çekiyor. Yangwang, birkaç hafta önce U9 modelinin üretimine başladığını duyurmuştu. Teslimatların bu ay içinde başlaması planlanıyor.