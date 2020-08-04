O ders için Cumhurbaşkanlığı harekete geçti
Psikoloji bölümünün açıköğretim fakültesinde okunamayacağı yönünde gelen talepler üzerine Cumhurbaşkanlığı konuyla alakalı olarak harekete geçti. Uzmanlarla birlikte yeni bir sistem üzerinde çalışılırken İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplanıyor." sözleriyle müjdeyi verdi.
İstanbul Üniversitesi'nde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde Psikoloji Lisans Programı yer almıştı. Psikoloji bölümünün açıköğretim fakültesinde okunamayacağı yönünde gelen talepler üzerine harekete geçildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün uzmanları arayarak konu hakkında bilgi aldı ve rapor hazırlanması yönünde talimat verdi.
Kurul toplanıyor
Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak Psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere Psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na talimat verdi" ifadelerini kullandı.
Altun daha sonra "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplanıyor." diyerek ilk adımın atıldığının müjdesini duyurdu.