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O davet Türkiye düşmanlarını rahatsız etti! 'Erdoğan ile aynı karede bulunmayın'

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'in düğününe Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etmesi Almanları rahatsız etti.

07 Haziran 2019 Cuma 18:18
O davet Türkiye düşmanlarını rahatsız etti! 'Erdoğan ile aynı karede bulunmayın'

Ünlü futbolcu Mesut Özil ile Amina Gülşe'nin düğünlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etmeleri Alman basınında konu oldu.

Düğününe Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet eden Mesut Özil, Alman basınında gündeme oturdu.

Welt gazetesine konu alan haberde, Erdoğan'ın davetli olduğu düğüne gidecekler için öneriler sıralandı.

"Daveti reddedin"

Listenin en başında düğüne gidilmemesi ve teklifin reddedilmesi vardı. Alman gazete, teklifin telefonda reddedilmesinin zor olacağından bu yüzden "yazılı olarak" reddetmenin daha doğru olacağı önerisinde bulundu.

Welt'in haberine göre, daveti reddedemeyen katılımcıların Erdoğan ile fotoğraf çekilmemesi talep edildi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 18:18
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Mesut Özil

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  • ruzudesaruzudesa2 sa önce
    almanyada siyonistlerin gazetesi DIE WELT denilen seytanlar her zaman erdogana karsi oldular ve yalanlarla erdogani yikamadilar elbet siyonistler yikilacaktir bir daha savas cikarsa bu siyonistleri hic bir ülke almiyacaktir bu kesindir bunlari YENI GELECEK OLAN HITLERE TESLIM EDILECEKLERDIR YENI HITLER MUTLAKA GELECEKTIR .
  • Mesut Türklerin asimile edilmesine DUR dediği için ırkçıların saldırısına maruz kalıyor....!Mesut Türklerin asimile edilmesine DUR dediği için ırkçıların saldırısına maruz kalıyor....!3 sa önce
    Akılları sıra Mesut Özil i kılıf olarak kullanarak Almanya da yaşayan Türkler de alman hayranlığı uyandırarak "asimile" edeceklerdi....Herşey yolunda giderken Mesut ve diğer arkadaşları İngiltereyi ziyaret eden Cumhurbaşkanımız Erdoğanla resim çektirinceeeeMesut a karşı şirinlikler sergileyen almanlar birden Türklere özellikle Erdoğan ave Mesut a destek verenlere karşı NAZİ kesildiler.....yapılan yorumlar tam bir NAZİ Almanyasına aitti.....bu arada Chp nin "yenidin de yenildin yenildin de yenildin " başkanı bay Kemal inCumhurbaşkanımıza karşı hakaret ettiği birçok slogan önce alman basınında yer alıyor daha sonra Chp ve Hdpkk tarafından ülkemizde dillendirilmeye başlanıyor !!!
  • iskenderiskender3 sa önce
    HİTT LERİN KÖPEKLERİ !!! kaşındınızmıREİS'den size ne ??????????????????????!Dumme hassprediger europeer !Auschwitz banditen,haltet ihren schaisige maul.ES LEBE ERDOĞAN !!!*******************!
  • KürşatKürşat4 sa önce
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmek herkesin karı değil,er kişinin karıdır.
  • ÇORUMLU ERCANÇORUMLU ERCAN4 sa önce
    Erdoğanı değilde Hittleri davet etseydi, alkışlarlardı.Erdoğana olan düşmanlığınız ırkcılara ikdidar kapısını açtı. Yakında birbirinizi yiyeceksiniz farkında değilsiniz. Sayım Cumhurbaşkanım lütfen davete icap edin. Ve hatta normal vatandaşımızın düğününe gelin. Başımızın üstün de yeriniz var. Artık özilin de Türk Milli Takıma gelmesinin de zamanı geldi. Gel koçum artık.

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