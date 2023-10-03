"O da ne!" diyeceğiniz rakamlar açıklandı: Bu ilde oda fiyatları yüzde 149 arttı

2022 yılı eylül ayına kıyasla 2023 yılı eylül ayında oda fiyatları %91 artış gösterdi. En çok oda fiyatı artışının yaşandığı il ise %149’luk oran ile Ankara oldu. Tatilcilerin gözde tatil yerlerinden Çanakkale %107 ve Balıkesir %103 ile en çok artışın yaşandığı diğer iller oldu. Bu sene yaz tatili havaların da etkisiyle Ekim ayına kadar devam etti. 2022 Eylül ayında herkesin ilk tercihi bungalovlar olurken bu sene Eylül ayında her şey dahil oteller en çok aranan tatil teması oldu.

En çok bu bölgeler tercih edildi

Özellikle tatil bölgelerinde havaların hala denize girmeye elverişli olması ve otellerin eylül ayında normal sezon fiyatından daha uygun konaklama alternatifleri sunmaları da tatilcilere tatil fırsatı sunmuş oldu. Eylül ayında tatilcilerin tercihi ise tüm yaz olduğu gibi yine Muğla olurken, sırasıyla Fethiye, Marmaris ve Bodrum en çok tercih edilen ilk üç tatil bölgesi oldu.

Güneşli günler gördük!

Neredekal.com Genel Müdürü Gökhan Sivrikaya, “Bu sene yaz döneminde yaşadığımız güneşli günleri eylül ayında da yaşamaya devam ettik. Tatil bölgelerinde de havaların soğumaya geç başlamış olması, yaz tatili sezonunu uzatmaya elverişli bir ortam sağladı. Kalabalık dönemlerde tatil yapmak istemeyen kişiler için bu durum tam bir fırsata dönüşmüş oldu. Bununla beraber verilerimizde tatil aramalarında 13 Eylül itibariyle bir düşüş gözlemledik.” dedi.

Sapanca ile Karadeniz rakip

Ekim ayının gelmesiyle birlikte bungalov tatili için planlar ve aramalar yapılmaya başlandı.Bungalov tatili için arama yapan tatilseverlerin gözde rotası Sapanca oldu. Sapanca’nın hemen ardından ise yeşillikleri ve temiz havasıyla dikkat çeken Karadeniz Bölgesi’ndeki bungalovlar yer alıyor.

Termal önemli potansiyel

Türkiye, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor. Özellikle yerli turistin önem verdiği kaplıca ve şifalı termal suları kapsayan termal otel tatili için sonbahar dönemi her yıl olduğu gibi bu yıl da tercih edilecek gibi gözüküyor. Bu yüzden termal otel aramalarının da hareketlilik kazandığını söylemek mümkün. Termal otel aramalarında Eylül ayında en çok aratılan destinasyonlar sırasıyla: Afyonkarahisar, Yalova ve Kütahya oldu. En çok termal otel araması yapan şehirler ise sırasıyla: Muğla, Nevşehir ve Balıkesir. En çok arama erkeklerden

ÖNE ÇIKAN VİDEO

2023 yaz tatili dönemi boyunca en çok tatil için erkekler arama yapmıştı. Eylül ayında da bu durum değişmedi. Eylül ayında tatil için arama yapanların %58,24’ü erkekler %41,76’sı ise kadınlar oldu. Yaş ortalamalarına bakıldığında ise %25,13 ile 18-24 yaş arası gençlerin daha çok tatil için arama yaptığı dikkati çekti. Devamında ise %22,17 ile 25-34 yaş arası genç yetişkinler,%20,58 ile de 35-44 yaş arası yetişkinler en çok tatil araması gerçekleştirdi.