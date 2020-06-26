O da kadın değil miydi? "Sonradan CHP'li" Abdüllatif Şener'e Merve Kavakçı ayarı

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, geçtiğimiz gün mecliste kadın haklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Zengin, "Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu Türkiye'de. Partimizin daha evvel yaptığı kadın kongresinde şunu söylemiştim. Eğer Türkçe'de kelimelerin dişisi, erili olsaydı bir kadın kelimesi olurdu. AK Parti'yi inşa eden kadınlardır. O yüzden ben, kadın, erkek arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız biz yaptığımız çalışmalarda kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz.

Sosyal güvenlikten, sağlık hizmetine aile politikalarımızda önce kadın vardır. Türkiye'de cinayetler gibi problemler var mıdır? Vardır… Bunu da çözmek için uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda kanunların daha işler haline gelmesi için gayet sarf ediyoruz. Şu Meclis'te ortaklaşacağımız bir konu varsa kadın meselesidir. Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? HDP kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir." ifadelerini kullandı.

Zengin bu konuşması sonrası sosyal medyada 28 Şubat zihniyetinin artıkları tarafından hedef haline geldi. Başörtüsü düşmanları Zengin'e karşı sosyal medyada bir linç kampanaysı başlattı.

Öte yandan konuya ilişkin bir açıklamada CHP sığıntısı Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'den geldi.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Şener akla ziyan sözler sarfederek Özlem Zengin'in milletvekili olarak mecliste bulunmasını CHP'ye borçlu olduğunu söyledi. Milletin aklıyla adeta alay eden ve 28 Şubat sürecinde yaşananları unutan Şener, "Özlem Hanım iyi bir vekildir. Ama vekilliğini AKP’ye değil CHP’ye borçludur. Kadınlara seçilme hakkını 1934’de CHP verdi. Başörtülü kadınlarda erkeklerle beraber eğitim alma, çalışma ve vekil olma talebi olmasaydı Meclis’te olamazdı. Bu zihniyet değişimini de CHP’ye borçludurlar." ifadelerini kullandı.

Merve Kavakçı da kadın değil miydi?

Şener'in bu açıklaması 28 Şubat sürecinde yaşanan utanç dolu günleri ve Merve Kavakçı olayını akıllara getirdi. 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle TBMM’den dışarı çıkarılan ve vekilliği düşürülen Merve Kavakçı olayını hatırlamayan Şener, kadınların mecliste bulunmasının CHP zihniyeti sayesinde olduğunu ifade etti. Şener’in bu sözleri, ‘Merve Kavakçı da kadın değil miydi?’ sorusunu akıllara getirdi.