D-100'de korku dolu anlar! Yola saçılan vidalar trafiği kilitledi
D-100’de korku dolu anlar! Yola saçılan vidalar trafiği kilitledi

Silivri’de D-100 kara yoluna dökülen vidalar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Silivri’de inşaat malzemesi taşıyan bir kamyondan yola dökülen vidalar, D-100 kara yolunda trafiği durma noktasına getirdi. Olay, saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolu Edirne istikameti Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. İnşaat malzemesi taşıyan bir kamyondan, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 4 kilometre boyunca yola vidalar döküldü. Yola saçılan kesici maddeler, seyir halindeki birçok aracın lastiğine zarar verdi. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Silivri Bölge Trafik, Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri sevk edildi. Vidaların temizlenmesi amacıyla kara yolunun tüm şeritleri yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Ulaşım bu süre zarfında yan yoldan sağlandı. Temizlik çalışmaları sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

 

Herkes seferber oldu

Yoldaki vidalar; trafik polisleri, karayolları ekipleri ve çevredeki esnaf tarafından el birliğiyle toplandı. Çalışmaların ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Öte yandan, trafikte bekleyen bir tanker şoförü ile görevli trafik polisi arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

 

Ekiplere yardım eden bölge esnafından Hamza Yer, "Araçtan vidalar dökülmüş, elimizden geldiğince biz de toplamaya çalışıyoruz. Sürücülerin tekerleklerine zarar vermesin diye uğraşıyoruz. Bizde olayı yol kapanınca fark ettik. Vidalar büyük ihtimalle bir kamyonetten döküldü" dedi.

 

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vidaların döküldüğü kamyonu ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

