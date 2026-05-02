İzmir Çevre Yolu ücretli mi olacak? KGM'den açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), kurum bünyesinde İzmir Çevre Yolu'nun ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmadığını bildirdi.

KGM'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, daha önce Ankara Çevre Yolu için ortaya atılan asılsız iddiaların bu kez İzmir Çevre Yolu için tekrar gündeme getirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"KGM tarafından işletilen ve ücretsiz olarak hizmet vermekte olan çevre yollarının mevcut işletme yapısının değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar söz konusu olmadığı gibi, ücretli hale getirilmesine yönelik bir çalışma da bulunmamaktadır."