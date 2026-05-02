Altında ters köşe! Bir ayda 24 bin liralık dev zarar

Altın fiyatları rekor kırarken kaçırma korkusuyla borç ya da kredi kartına sarılan vatandaşın yatırım hayali kabusa döndü. Taksitli alışverişteki vade farkı, altındaki sert düşüş ve kuyumcu makası birleşince, sadece bir ayda 24 bin liralık dev zarar ortaya çıktı.

Güvenli liman olarak görülen altın, son bir ayda yaşanan sert dalgalanmalarla yatırımcısını âdeta ters köşe yaptı. Özellikle fiyatların rekor kırdığı geçtiğimiz ay, treni kaçırmak istemeyen binlerce tüketici kuyumculara akın etti. Nakit parası olmayan vatandaşlar ise çareyi kredi kartına taksit yaptırmakta buldu.

Ancak ‘taksitli yatırım’ hayali, yüksek banka komisyonları ve altındaki ani düşüşle birleşince büyük bir hüsrana dönüştü.

BİR AYDA YİRMİ DÖRT BİN LİRALIK DEV ZARAR

Kuyumculuk sektöründe kredi kartına uygulanan 3 aylık taksit imkânı, yüksek POS komisyonları yüzünden peşin fiyata ortalama yüzde 8 -10 arasında değişen oranlarda vade farkı yansıtılmasına sebep oluyor.

Geçtiğimiz ay altının zirvede olduğu günlerde 10 gramlık bir işçilikli bileziği taksitle alan bir tüketici, vade farkıyla birlikte toplam 84 bin lira ödeme taahhüdü altına girdi.

Bugün ise altının ons ve gram bazındaki sert düşüşüyle aynı bileziğin vitrin fiyatı 66 bin liraya kadar geriledi.

"ACİL NAKİT İHTİYACI PLANI BOZDU"

Düşüş karşısında paniğe kapılan veya acil nakit ihtiyacı doğan vatandaşlar, aldıkları bileziği bozdurmak istediklerinde ise ‘işçilik maliyeti’ ve ‘alış-satış makası’ engeline takılıyor.

Vitrinde 66 bin lira olan 10 gramlık bileziği kuyumcu ortalama 60 bin liradan geri alıyor. Böylece tüketici, sadece 30 gün önce 84 bin liraya borçlanarak aldığı üründen tam 24 bin lira zarar etmiş oluyor.

"BORÇLA VEYA TAKSİTLE ALTIN ALMAK KUMAR"

Piyasadaki bu hareketliliği değerlendiren Kapalıçarşı esnaflarından kuyumcu Ramazan Keskintaş, vatandaşları uyardı: Fiyatlar yükselince herkes ‘altın uçuyor’ diyerek kredi kartına yüklendi.

Biz ‘kredi kartıyla, vade farkı ödeyerek altına yatırım yapılmaz’ dememize rağmen dinletemedik. Çünkü banka o taksite faiz uyguluyor. Ayrıca işçilikli ürünler satılırken değer kaybeder. Şimdi fiyatlar düşünce herkes zararına bozdurmaya çalışıyor. Altın, uzun vadeli ve eldeki nakitle alınması gereken bir yatırımdır; borçla veya taksitle altın almak kumardır.

ASGARİ ÖDEME TUZAĞI VE YÜKSEK FAİZ SARMALI

Taksitle altın alan vatandaşları bekleyen risk sadece fiyat düşüşü değil. 84 bin liralık altını taksitle alıp bu borcun taksitlerini ödemekte zorlanan tüketiciler, ekstre geldiğinde çoğu zaman yalnızca asgari tutarı yatırabiliyor.

Bu durumda yüzde 4-5 seviyelerine ulaşan kredi kartı faizleri devreye giriyor. Böylece yatırımcı, altının düşmesiyle ettiği zararın üzerine bir de bankaya yüksek faiz ödemeye başlıyor.

Kısacası yatırımcı; altın fiyatları ilerleyen aylarda toparlasa bile, asgari ödeme yüzünden bankaya kaptırdığı bu faizler nedeniyle çok uzun süre zarardan kurtulamıyor.

SON BEŞ AYDA GRAM ALTIN FİYATLARI

Tarih / Dönem Gram Altın

1 Ocak 2026 6.500 - 7.100 TL

29 Ocak 2026 7.995 TL

Şubat 2026 7.000 TL

28 Şubat 2026 8.017 TL

Mart 2026 6.900 - 7.100 TL

Nisan 2026 6.600 - 6.900 TL

Mayıs 2026 6.680 - 6.700 TL

Kaynak: TGRT Haber