Elektrik tellerinin arasına yuva kurdular! Leylek yumurtaları tek tek kurtarıldı

AYDIN'ın Söke ilçesinde içerisinden elektrik kabloları geçen leylek yuvası, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ile elektrik dağıtım şirketi işçileri tarafından güvenli bir metal platformun üzerine yeniden kuruldu. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Böylece hem yangın riskini engelledik hem de leyleklerin ve yumurtadan çıkacak olan yavruların hayatını kurtarmış olduk" dedi. Söke'ye bağlı Sazlı Mahallesi'ne geçen hafta üremek için gelen bir çift leylek, yuvalarını mahalledeki bir beton elektrik direğinin üzerine kurdu. Bir süre sonra yuvanın içerisinden elektrik tellerinin geçtiğini fark eden bölge sakinleri, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yuvanın güvenli hale getirilmesi için elektrik dağıtım şirketinden teknik ekip ve metal platform talebinde bulundu.