Gündem İSKİ sayesinde Beykozlular nostalji yaşıyor CHP demek yokluk, susuzluk demek
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suya % 1000’in üzerinde zam yapan CHP’li İBB yine vatandaşları bidonlarla kuyruğa soktu. Beykoz’da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'ye ait su hatlarında yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 4 gündür susuzlukla mücadele ediyor. CHP’li İstanbul Büyükşehir Beledisi sayesinde ortaya çıkan görüntüler eski İstanbul'un su kuyruklarını aratmadı.

İSKİ'nin Beykoz'da şebeke arızası nedeniyle Gümüşsuyu Mahallesi sakinleri yaşanan mağduriyetin uzamasına isyan etti. Susuz kalan mahalle sakinleri, İSKİ'ye ulaşmak için defalarca çağrı merkezlerini aradıklarını ancak net bir bilgilendirme alamadıklarını söyledi. Mahallede yaşanan susuzluk nedeniyle vatandaşlar ellerinde bidon, damacana ve kovalarla sokaklara çıktı. Su tankerlerinin başında uzun kuyruklar oluşurken, bazı vatandaşlar taşıdıkları bidonlarla metrelerce yürüyerek evlerine su götürmek zorunda kaldı. Ortaya çıkan görüntüler, 1990'lı yıllarda İstanbul'da yaşanan su sıkıntısını hatırlattı. Mahallede yaşanan krizin büyümesi üzerine devreye Beykoz Belediyesi girdi. Belediye ekipleri mahalleye su tankerleri sevk ederek vatandaşların acil su ihtiyacını karşılamaya başladı. Tankerlerden bidon ve kovalarına su dolduran vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını giderebildi.

Yaşadığı mağduriyeti dile getiren mahalle sakini İbrahim Özdemir, "Tankerlerden abdest suyu aldım, lavabolara da yağmur suyu kullanıyorum. Dün gelecek dediler sabah tuvalete gittim su yoktu, taharet musluğunu yağmur suyu ile doldurdum" dedi.

Mahalle sakini Eray Külyat ise beş gündür mağdur olduklarını söyleyerek, " Evimin 2 sokak üstünde su var ama burada su yok. Doksanları yaşıyoruz, böyle bir şey olamaz. İnsanların hastası var, doğalgaz yakamıyorsun kombiler arıza yaptı. İSKİ'yi arıyoruz birde gelecek diyor, sonra akşam 19.00'da gelecek diyor, gerçekçi olun. 2026 senesinde doksanları yaşıyoruz, eski İstanbul'u yaşıyoruz, ‘ herşey çok güzel olacak' dedi, hani bekliyoruz. Büyükşehir görsün bunu yakışık almıyor." diye konuştu

Kadir Özkaya ise "2026 yılında dijital çağ diyoruz, yapay zeka diyoruz ama ne hikmetse bir suyu veremiyorlar. Telefon açıyorum, basınç düşüklüğü hava var diyorlar. Çok büyük iletişim kopukluğu var. Tuvalete gitmeye korkuyoruz, ben namaz kılan bir vatandaş olarak gece yarısı içme suyu ile abdest alıyorum. Abdest aldıktan sonra yatmıyorum ki abdestim bozulmasın diye, camiye bile gidemiyorum. 185'i arıyorum onlardan da bilgi alamıyorum, durum vahim" ifadelerini kullandı.

CHP'li İBB'nin ulaşım beceriksizliği vatandaşı çileden çıkardı: Metrobüs hattında "İnsan Barikatı!"
Avcılar sahilinde İBB zulmü! Vatandaş güzel havanın tadını çıkarırken tuvalet kuyruğunda perişan oldu!
Yenikapı'da tiyatro çevirmişlerdi! İBB'nin araç sayısı dudak uçuklattı
CHP'li İBB'nin "engelleniyoruz" masalı çöktü! Abdullah Özdemir İstanbul’un ulaşım skandalını Akit TV'de böyle ifşa etti
Ssfxxf

Aynen hırhızlık demek

Ali KOÇ

AK ak; bembeyaz ak.. adıyla müstesnasın
