O Cumhurbaşkanı'ndan şok suikast itirafı: “2 Gün Kaçarak Yaşadım”

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, helikopterine yönelik suikast tehdidi nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Cordoba bölgesine planlanandan geç indiğini açıkladı. Petro, son iki günü “öldürülmemek için kaçarak” geçirdiğini söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, helikopterine yönelik suikast tehdidi nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Cordoba bölgesine planlanandan geç indiğini açıkladı. Petro, son iki günü “öldürülmemek için kaçarak” geçirdiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Petro, Monteria kentine yapacağı ziyaret öncesinde helikopterine ateş açılabileceği yönünde istihbarat aldıklarını belirtti. Güvenlik birimlerinin uyarısı üzerine rotayı değiştirdiklerini aktaran Petro, tehdit nedeniyle sabah saatlerinde inmesi gereken noktaya iniş yapamadığını ifade etti.

 

Çocuklarının da yanında olduğunu vurgulayan Kolombiya lideri, “Son iki günü öldürülmemek için kaçarak geçirdim. Helikoptere ateş açılacağı bilgisi vardı. Bu nedenle açık denize yöneldik, yaklaşık 4 saat havada kaldık. Planlanan yere inemedim, inmemem gereken bir noktaya iniş yaptık ama güvenli şekilde inmeyi başardık” dedi.

Petro’nun açıklamaları ülkede güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşırken, suikast tehdidine ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

