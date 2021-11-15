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Gündem O cani, "Deliyim" deyip yırtar mı?
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O cani, "Deliyim" deyip yırtar mı?

İstanbul'da Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında bundan sonra nasıl bir süreç işleyeceğine ilişkin olarak Adli Tıp Psikiyatristi Prof. Dr. Fatih Öncü, "Zanlı 3 hafta boyunca psikolojik ve laboratuvar testleri ile sıkı gözlem altında tutulacak, 3 hafta sonunda sağlık kurulu bir rapor yazar" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 12:22:00 -
O cani, "Deliyim" deyip yırtar mı?

İstanbul'da Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında bundan sonra nasıl bir süreç işleyeceğine ilişkin olarak Adli Tıp Psikiyatristi Prof. Dr. Fatih Öncü, "Zanlı 3 hafta boyunca psikolojik ve laboratuvar testleri ile sıkı gözlem altında tutulacak, 3 hafta sonunda sağlık kurulu bir rapor yazar" dedi. Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş, bugünkü yazısında İstanbul Ataşehir’de, Başak Cengiz’i öldüren Can Göktuğ Boz hakkında bundan sonra nasıl bir süreç işleyeceğini değerlendirdi. Türkiye Psikiyatri Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Öncü, zanlının psikolojik/psikiyatrik bir rahatsızlığı olduğu, tedavi gördüğü iddialarının araştırılması için yargının konuyu bilirkişiye taşıyacağını belirterek, “Zanlı, Adli Tıp Gözlem İhtisas Kurulu ya da bir psikiyatri kliniğine gönderilir. Bu süre genelde 3 haftadır. Zanlı bu süreçte psikolojik ve laboratuvar testlerinden tutun uyku ve iştah düzenine kadar sıkı gözlem altında tutulur, bir değil defalarca farklı hekimlerce muayene edilir. 3 hafta sonunda sağlık kurulu bir rapor yazar. 3 seçenek vardır. Bir, ‘Cezai sorumluluğu tam’ denebilir ve zanlıya suça göre tam ceza verilir. İki, ‘Ceza sorumluluğu azalmış’ denilebilir. Bu, kişinin bir rahatsızlığı olduğunu ama ileri düzeyde olmadığını gösterir, cezası 6’da bir oranında indirilir. Üç, ‘Ağır derecede akıl hastalığı var’ denilebilir. Yani ceza sorumluluğu yoktur. Ceza almaz ama dışarı da salınmaz. Kişi toplum açısından tehlikesi azalıncaya kadar (belirli bir süresi yok) tedavi altına alınır. Süre olmaması 3 gün sonra salınacak anlamına gelmez” dedi.

 

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Yorumlar

Hüseyin

Yani kısa süre sonra aramızda olacak
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maho

bu domuz asılsın haydi yargı
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