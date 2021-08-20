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Ekonomi O cami restore edilecek
Ekonomi

O cami restore edilecek

Rize İl Özel İdaresi; tamamen ahşaptan yapılan kültür mirasımız Sahil Camii’nin restorasyonu için ihaleye çıktı. Cami Karadeniz ahşap oyma ve işleme sanatlarının nadide örneklerini barındıran tarihi bir eser olmasıyla ünlüdür.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 15:17:00 -
O cami restore edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Rize ili Kalkandere ilçesi, Hüseyinhoca Köyü Sahil Camii Restorasyon işinin ihalesi 02.09.2021 tarih ve saat 10:00’da yapılacak. Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Rize İl Özel İdaresi (İhale Servisi)/Engindere Mah. Türkmenbaşı Cad. No: 11 B Blok 53020 Merkez/RİZE adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Camii’nin restorasyonunun 270 gün içerisinde bitirilerek hizmete alınacak.

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