O cami restore edilecek
Rize İl Özel İdaresi; tamamen ahşaptan yapılan kültür mirasımız Sahil Camii’nin restorasyonu için ihaleye çıktı. Cami Karadeniz ahşap oyma ve işleme sanatlarının nadide örneklerini barındıran tarihi bir eser olmasıyla ünlüdür.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Rize ili Kalkandere ilçesi, Hüseyinhoca Köyü Sahil Camii Restorasyon işinin ihalesi 02.09.2021 tarih ve saat 10:00’da yapılacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Rize İl Özel İdaresi (İhale Servisi)/Engindere Mah. Türkmenbaşı Cad. No: 11 B Blok 53020 Merkez/RİZE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Camii’nin restorasyonunun 270 gün içerisinde bitirilerek hizmete alınacak.
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