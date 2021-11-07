O botanik bahçesi bilim dünyasının gündeminde

Öğrencilerin de desteğiyle hayata geçirilen, 105 çeşit bitkinin yer aldığı okul bahçesinde çilek, karpuz, kabak ve baklagiller yetiştiriliyor. Zaman zaman dersi bahçede işleyen öğrenciler, bir yandan toprakla buluşarak ve deneyimleyerek öğreniyor.

Öğrencilerin görerek, dokunarak öğrenmesinin amaçlandığı bahçe, okul bahçelerini en aktif kullanan, atıl durumdaki mekanlarda bitkiler yetiştiren ve bunların kullanım alanlarını aktarmak için düzenlenen Tayland merkezli “Organik Garden” projesinde 9 ülke arasında örnek proje gösterildi.

Bahçe ayrıca 11 ülkenin yer aldığı, en iyi öğrenci projelerinin sergilendiği Japonya merkezli “Itami Mimosa Day” adlı projede de tanıtıldı. Öğretmen Elife Haksever, 2015 yılında projeyi başlattıklarını ve bahçenin her geçen gün meslektaşları ve öğrenciler tarafından genişletildiğini söyledi.