O bina yıkılıyor! İşte dünyanın en saçma ikinci binası

'Dünyanın en saçma binası' olarak adlandırılan Özel İdare İş Merkezi’nin 6 Şubat depremlerinden önce yıkımının ardından, Kahramanmaraş’ta halk arasında 'saçma yapı' olarak nitelendirilen Kültür Park’ta da yıkım çalışmalarına başlandı.

Azerbaycan tarafından finanse edilen Azerbaycan Mahallesi yapım çalışmaları çerçevesinde proje alanı içerisinde kalan Kültür Park’ta yıkım çalışmasına başlandı.

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalar sürerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde hayata geçirilen Kentsel Tasarım Projesi hayata geçirildi.

Şehir merkezinde 5 farklı noktada şantiyeler kurulurken, Azerbaycan Devleti tarafından Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’nde yapımına başlanan Azerbaycan Mahallesi’nde çalışmalar ilerliyor.

Konut, iş yeri, okul, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla 2 binin üzerinde bağımsız bölümün inşa edileceği 60 dönümlük alan içerisinde kalan Kültür Park’ın yıkımına başlandı.

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Alandaki tesisin yerinde konut ve iş yerleri yükselecek. Proje kapsamında farklı bir noktaya yeni nesil kültür merkezi kazandırılacak.

Vatandaşlardan Ali Çam, “Burası öncesinde hal olarak hizmet veriyordu ondan önce de otogardı. Burası için bu alan ölü bir yatırımdı ve farklı bir proje çıkabilirdi. Bu alan bu şekilde yapılmıştı. Memlekete gelen hizmet çöpe atıldı diyorum. Buraya otopark yine yapılabilir ihtiyaç var ve üzerine de iş merkezleri yapılabilir” dedi.

Esnaf Veli Kel ise, “Bu yeri yapan kişiden buranın parasının karşılanması gerekir. 5-6 yıllık bir yer. Parayı toprağa gömdüler yazık. Yapılacaksa bu alana esnaflar için güzel bir iş hanı yapılsın. İstediğimiz bu” diye konuştu.

6 Şubat depremlerinde hasar almayan Kültür Park, halk arasında 'dünyanın en saçma binası' olarak adlandırılan Özel İdare İş Merkezi’nin ardından ikinci 'saçma yapı' olarak adlandırılıyordu.