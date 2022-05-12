O bile dayanamadı! Davutoğlu'nun kurnazlığını ifşa etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mersin Cemevi’ni ziyaret ederek, “Taleplerinizi hükümet programına, 1 Kasım seçim beyannamesine koyduk. Cemevlerine statü tanınması ve elektrik borçlarında ayrımcılığın kaldırılmasıyla ilgili adım atacaktık. Fakat Sayın Erdoğan, 'Gelirse imzalamam' dedi” ifadelerini kullandı. Davutoğlu'nun doğruluğu ispat edilme ihtimali olmayan bu herzeleri büyük tepkilere neden oldu.

HaberTürk'te köşe yazan ve mütedeyyin kesime olan mesafesiyle bilinen Kübra Par bile Davutoğlu'nun sözlerine dayanamadı. Davutoğlu'nun siyasi etiği çiğnediğinin altını çizen Kübra Par, AK Parti'deyken yaşanan tüm olumlu gelişmeleri kendisine, olumsuzlukları ise Erdoğan'a yıkmaya çalışmasının yanlış olduğunu vurguladı.

Kübra Par'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Söz konusu olay gerçekleştiği dönemde Erdoğan’ın yüzüne karşı doğrudan itiraz etmiş midir bilmiyoruz.

Ettiyse bile kamuoyuna yansıtmadı...

Hal böyleyken bir zamanlar birlikte siyaset yaptığı isimlerle özel sohbetlerini bugün ifşa etmesi siyasi etik bakımından pek şık durmuyor.

Bugün bir genel başkan olarak kapalı parti toplantılarında konuştuklarını yarın öbür gün partisindeki başka isimler çıkıp anlatsa yakışık alır mı?

Ayrıca iyi olan her şeyi kendisine, kötü olan her şeyi Erdoğan’a mal eden siyaset tarzı kitleler nezdinde inandırıcılık problemi yaratıyor."