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Dünya O başbakan Suriyeliler için "terörist" benzetmesinde bulundu
Dünya

O başbakan Suriyeliler için "terörist" benzetmesinde bulundu

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov'a Ukrayna'dan gelen mültecileri kabul etme olasılığı soruldu. Petkov, yaptığı açıklamasında Suriyeliler için "terörist" benzetmesinde bulunarak büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 20:04:00 -
O başbakan Suriyeliler için "terörist" benzetmesinde bulundu

Rusya’nın Ukrayna saldırılarının dördüncü gününde BM Mülteci Ajansı verilerine göre, 368 bin kişi Ukrayna’dan ayrıldı. Bu sayının 4 milyona çıkabileceği belirtildi.

Ukraynalı mültecilerin göç ettiği adreslerden biri olan Bulgaristan'dan ırkçılık kokan açıklamalar geldi. Suriyeli mültecilere Yunanistan gibi zulme varan yaklaşım sergileyen Bulgaristan'dan mülteci ayrımcılığı geldi. 

 

Bulgaristan Başbakanı'na Ukrayna'dan gelen mültecileri kabul etme olasılığı soruldu. Yaptığı açıklamasında Suriyeliler için "terörist" benzetmesinde bulundu.

Kiril Petkov yaptığı açıklamasında "Bunlar alıştığımız mülteciler değil. Bunlar Avrupalı insanlar, bu yüzden biz ve diğer tüm AB ülkeleri onları karşılamaya hazırız" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar zeki insanlar, eğitimli insanlar. Bazıları BT uzmanları, yüksek nitelikli. Yani bu bizim kullandığımız mülteci dalgası değil, ne yapacağımızı bilmediğimiz, geçmişi belirsiz insanlar, belki teröristler... Yani Avrupa ülkelerinin hiçbiri gelmek üzere olan göçmen dalgasından korkmuyoruz." 

 

 

 

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