O bankamatikler kaldırılacak

Beyoğlu ilçesinin incisi olan Taksim Camii’nin ön bölümüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dikilen bankamatiklerle ilgili Anıtlar Kurulu harekete geçti. Akit’in haberinin ardından devreye giren Anıtlar Yüksek Kurulu’nun, bankamatiklerin izinsiz inşa edildiği vurgusuyla İBB’ye ihtar çektiği öğrenildi.

‘Hançere’ engel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 yıllık hayali olan Taksim Camii’nin inşaatında sona gelinirken, İBB’nin ibadethaneyi gölgeleyen hamlesi gündeme damga vurdu. Gazetemiz Akit’in “Taksim Camii’ne bankamatik hançeri” sürmanşetiyle duyurduğu rezalette, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Taksim Camii’nin ön bölümüne 6 adet bankamatik diktiği gözler önüne serildi. İmamoğlu İBB’sinin, hem tarihi Maksem’i, hem de Taksim Camii’nin gölgeleyen bankamatiklerle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı düğmeye bastı. Anıtlar Yüksek Kurulu’nun, bankamatiklerin kaldırılması için İBB’ye ihtar gönderdiği öğrenildi. Anıtlar Yüksek Kurulu’nun İBB’ye ihtarında, bankamatik inşası için Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınmadığına vurgu yapıldığı öğrenildi. Kaçak bankamatikler için gerekli işlemleri başlatan Anıtlar Yüksek Kurulu’nun, mahkeme yoluna da başvurması bekleniyor. Bankamatiklerin kaldırılmasıyle ilgili çalışma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.

İBB: hemen sökeceğiz

Taksim bankamatikleriyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden de açıklama geldi. Akit’in ulaştığı İBB Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin, Anıtlar Kurulu’nun ihtar yazısını doğruladı. İBB yetkilisi Küçükşahin, Taksim Camii önündeki 6 banka ATM’sini sökeceklerini söyledi. Küçükşahin, bankamatikleri yerleştirebilmek için yeni yer arandığını bildirdi. Kurul’un ihtarı sonrası İBB’nin sökmesi beklenen bankamatikler ekim ayında bölgeye yerleştirilmişti. CHP kontrolündeki İBB, Maksem bölgesine ATM standı yerleştirmek için ekim ayında çalışma başlatmış ve alana 6 adet banka ATM’si kondurmuştu. Ekrem İmamoğlu’na seçim sürecinde özel jet kıyağı yapan Koç Holding, bankamatiklerde baş köşeyi kapmıştı. Koç’lara ait Yapı Kredi Bankası, bankamatiklerde ilk sırayı almıştı CHP’nin hissedarı olduğu İş Bankası’nın da bulunduğu banka ATM’leri ile Taksim Camii’ne adeta kapitalizm hançeri saplanmıştı.

AK Parti de sökmüştü

Kurul, İBB’nin AK Parti döneminde aynı noktaya Taksim çiçekçileri için 9 adet camekan dükkan yapılması için yürütülen çalışmayı engellemişti. Taksim’in sembolü olan çiçekçileri yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyacak 9 adet camekan dükkan için Maksem’in ön kısmındaki çalışmalar Mayıs 2017’de başlamış, Temmuz 2017’de bitirilme aşamasına gelmişti. Çiçekçiler için yapılan 9 dükkana, Kurul tarafından “tarihi dokuya uymayacağı” gerekçesiyle itiraz edilmişti. Anıtlar Yüksek Kurulu’nun itirazı sonucu mahkeme kararıyla çalışmalar durdurulmuş ve dükkan projesi askıya alınmıştı.