  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var

Mahir Ünal saha çalışmalarını anlattı! Seçmen 'Çözüm Erdoğan' diyor

Özgür Özel’in en önemli seçim vaadi can yakmaya devam ediyor: ‘Burada içmeyin’ dedi, öldürüldü!

Deaş’a darbe! Şanlıurfa ve Gaziantep’te şafak baskını

Başına 10 milyon dolar ödül koymuşlardı! Şara CENTCOM komutanlarıyla basket oynadı

“Sözde akademisyen kılıklı” diye başladı, sonrası fena… Barış Yarkadaş CHP’li isme verdi veriştirdi

10 ilde dev operasyon! Onlarca gözaltı... 5,8 milyar dolar çarpmışlar

CHP’nin hesaplarına erişim için mahkemeye başvuran Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu bize her türlü desteği veriyor!

Muhaliflerin iddiaları soruldu! Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

İrlanda’dan İsrail hamlesi! "Men edilsin”
Yerel O balıkta tarihin en iyi sezonu!
Yerel

O balıkta tarihin en iyi sezonu!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
O balıkta tarihin en iyi sezonu!

Trabzon’un Araklı açıklarında hafta sonu yüzlerce ton hamsi avlandı, tekneler gece boyunca denize açıldı. Fabrikalar hamsileri doğrudan satın alarak tırlarla farklı illere sevk etti. Balıkçılar “tarihin en iyi sezonu” yaşandığını belirterek bolluğun birkaç gün daha süreceğini öngörüyor.

 

Trabzon’da hafta sonu hamsi yoğunluğu yaşandı. Yüzlerce ton hamsinin Araklı ilçesi açıklarında görülmesi üzerine çok sayıda balıkçı teknesi gece boyunca bölgede avlandı.

Fabrikalar tarafından doğrudan satın alınan hamsiler, tırlarla nakledilerek işlenmek üzere farklı illere gönderildi. Balıkçılar, hamsi bolluğunun bir süre daha Araklı açıklarında devam etmesini beklediklerini ifade ederken, yükünü boşaltan tekneler yeniden avlanmak üzere denize açıldı.

 

'TARİHİN EN İYİ SEZONU'

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Araklı Limanı Kooperatif Başkanı Murat Taşkın uzun zamanın ardından hamsinin bol olarak çıktığını belirterek, "Hamsi yoğunluğu şu dönemde Araklı açıklarından geçiyor ve doğuya doğru gitmeye devam ediyor. Hamsi bolluğunun birkaç gün daha yoğun olacağını düşünüyoruz. Bu yıl hamsinin yılı. Vatandaşımız hamsiye doyacak. 30 yıldız denizlerdeyim, tarihinin en iyi hamsi sezonu" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri
Gündem

Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri

Akit TV'de Kırmızı Masa’da Muharrem Coşkun’un “Namaz kılıyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Oytun Erbaş, inancın insan bedeninde ve zihninde ..
İngiliz vatandaşının tatil kabusu! Türkiye'deki yaşamını böyle anlattı, herkes şaşkına döndü
Sosyal Medya

İngiliz vatandaşının tatil kabusu! Türkiye'deki yaşamını böyle anlattı, herkes şaşkına döndü

Son dört yıldır Türkiye’de yaşayan ve kısa tatil için İngiltere’ye giden bir İngiliz vatandaş, üç haftalık Londra deneyimini çarpıcı sözlerl..
CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır
Gündem

CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır

CHP destekçisi ve gazeteci Kadri Gürsel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme oturdu. CHP’lilerin alışık olmadığı türden..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23