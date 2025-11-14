O balığın fiyatı 40 liraya kadar düştü, vatandaşlar akın akın tezgaha koştu

Çorum'da bir balıkçı, sezonun en sevilen balıklarından olan hamsinin kilosunu 40 liradan satmaya başladı. Ucuz hamsi satıldığını duyan vatandaşlar ise balıkçı önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Esnaf tüm vatandaşların talebini karşılayabilmek için vatandaşlara 2,5 kilodan fazla hamsi alamayacaklarını söyledi.

"VATANDAŞIMIZ BALIK YESİN VE BALIĞA DOYSUN DİYE DE FİYATI 40 TL'YE ÇEKTİK"

AA’nın haberine göre, her vatandaşın sofrasında balığın bulunmasını düşünerek böyle bir kampanya yaptıklarını belirten iş yeri Sahibi Osman Yiğit, "30 senedir bu sektördeyim. Çocukluğumuzdan beridir bu işi yapıyoruz. Hep kendimize çalışalım, demedik. Biraz da vatandaşa çalışalım, herkesin evine balık girsin, herkes balık yesin, dedik. Balık demek, sağlık demek, vatandaşlarımız tüketsinler diye böyle bir şey yaptık. Çorum'umuzda deniz olmamasına rağmen Karadeniz bölgesinden bizim fiyatımız şu an çok çok uygun. Vatandaşımız balık yesin ve balığa doysun diye de fiyatı 40 TL'ye çektik. Bu durumdan müşterilerimiz de çok memnun. Talep zaten kendisini de belli ediyor. Her zaman her yerde hizmet şart" dedi.

"ALIP EVE GÖTÜRÜP ÇOLUK ÇOCUK YİYECEĞİZ"

Kuyrukta bekleyen vatandaşlardan Gazi Kantemir, fiyatın çok uygun olduğunu belirterek, "Evim buraya yakın, yoldan geçerken balığın fiyatını gördüm ve uygun buldum. Alıp eve götürüp çoluk çocuk yiyeceğiz. Çok da güzel bir şey oldu" diye konuştu.

HAMSİ BOLLUĞU TRABZON'DA DA FİYATLARA YANSIDI

Trabzon'da son haftalarda bol miktarda avlanan hamsi, kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında yer alan istavritin kilogramı 100, palamut ve tirsi 200, mezgit ile somon 300, levrek ve çipura ise 450 liradan satılıyor.

Balıkçı Zafer Kaygusuz, AA muhabirine, hamsinin ekim ayından itibaren bol miktarda avlandığını hatırlattı.

Bu yılın hamsi açısından verimli geçtiğini dile getiren Kaygusuz, "Hamsi bu sene bol. Geçen sene palamut oldu, bu sene palamut olmadı. Hamsi çok güzel, incesi ve karışığı yok. Vatandaş alıyor ve 50 lira. Bundan ucuzu yok." dedi.

Mehmet Can Örseloğlu da vatandaşın en çok hamsiyi tercih ettiğini ifade ederek, "Şu an tezgahlarda bolluk ve bereket sezonu yaşanıyor. Hamsi bol. İnşallah bu bolluk daha da devam eder. Vatandaşlar da bol bol hamsi yemiş olur, biz de bol bol satmış oluruz." dedi.

Fiyatların avlanmaya göre değişebileceğine değinen Örseloğlu, "Şu an Karadeniz civarında bolluk olduğu için bütün kayıklar bu tarafa yöneldi. Tabii hava şartlarına göre ister istemez yönünü başka yere çevirecektir. Şu an fırsat çok iyi, vatandaşın bol bol tüketmesi gerekir. Dolabına koymak isteyen dolabına koysun. Çünkü hamsi tam kıvamında." diye konuştu.

Balık pazarındaki tercihini hamsiden yana kullanan Beytullah Arslan da neredeyse her gün balık tüketmeye çalıştığını belirterek, "Ailem burada olduğu için ailemi ziyarete geldim. Karadeniz hamsisi İstanbul'a göre çok uygun.

Hamsi burada tadılması gereken lezzet. Tattık ve tatmaya da devam ediyoruz. İstanbul'a dönene kadar her gün yemeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.