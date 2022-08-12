O bakan 'İstanbul'a aday mısınız?' sorusuna yanıt verdi! Belediye başkanlığı için ismi geçiyordu

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru giderken, 2024 yılında yapılacak olan yerel seçim heyecanı da yavaş yavaş gündem olmaya başladı. Şimdiden İstanbul'da AK Parti'nin belediye başkan adayının kim olacağı merak edilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'İBB'ye aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt verdi.

2024'te yapılacak yerel seçimler için kulisler yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yaklaşık bir yıl sonra yapılması planlanan belediye başkanlığı seçimleri için partilerin hazırlıkları şimdiden başladı. Kamuoyunda en çok "İstanbul'da AK Parti'nin belediye başkan adayının kim olacak?" sorusunun yanıtı merak edilirken, adaylık için ismi geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan açıklama geldi.

Net yanıt

Marmaray'da CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu verdiği röportajda adaylıkla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Söz konusu röportajda Karaismailoğlu’na "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusu yöneltilirken, Bakan Karaismailoğlu cevabında şu ifadeleri kullandı:

"Ben İBB'de 24 yıl çalıştım. Ulaşımla ilgili İstanbul'un bütün ulaşım altyapısını planlayan ekibin başında olan birisiydim. Bugün de Allah nasip etti. Bütün Türkiye'ye hizmet eden noktaya geldik. Yani çalışma sınırlarımız genişledi. Şimdi Türkiye'nin bütün illerine ve orada vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bütün projelerin içeriğinde çalışma gururunu yaşıyorum. Sonuçta bütün Türkiye'ye hizmet ediyorum. Bu Türkiye'nin içerisinde İstanbul da var. İstanbul'a da hizmet etme fırsatı, imkanı sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı olmak, bundan gurur verici daha ne olabilir. Ulaştırma Bakanı'yım. Hem İstanbul'a hem Türkiye'ye hizmet ediyorum. Allah nasip etti böyle görevlere geldik. 3-4 yıl önce 'Ulaştırma Bakanı olacaksın' deselerdi gülerdim. Allah vatanımıza, milletimize hizmet imkanı vermiş bize. Bizde bugünü en iyi nasıl değerlendiririz onun çabası içindeyiz. Onlar da ileride konuşulur, tartışılır"